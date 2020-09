Lyon – OM : Une grosse perte pour Aulas pour ce choc de Ligue 1?

L’Olympique de Marseille va se déplacer à Lyon pour l’un des gros chocs de la saison. Le Progrès a publié ce mercredi un bilan financier qui devrait faire mal aux caisses de Jean-Michel Aulas.

Après un début de saison décevant pour les deux clubs, l’Olympique de Marseille va se déplacer à Lyon. Un match important pour les hommes d’André Villas-Boas qui n’ont pas convaincu face à l’ASSE, au LOSC et au FC Metz après la victoire au Parc des Princes.

UNE PERTE « à hauteur de 5 millions d’euros » — AULAS

Ce dimanche, ce sera un déplacement à Lyon pour les Marseillais. Jean-Michel Aulas, le président du club rhodanien s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet dans Le Progrès. Le dirigeant explique qu’il aura un énorme manque à gagner à cause de l’absence des supporters.

A LIRE AUSSI : Mercato ex OM : Rudi Garcia condamné… Lyon a déjà 6 noms de potentiels successeurs !

« Pour OL-OM, les guichets ne seront pas ouverts, on va être impacté à hauteur de 5 millions d’euros. On se posait la question d’attaquer la procédure au tribunal administratif, mais on a préféré la discrétion. C’est dommage car il y a bien moins de risques dans le système que l’on fait qu’ailleurs. C’est injuste. On va commencer à s’essouffler économiquement. Cette année, s’il faut reperdre encore des dizaines de millions… Je ne parle pas que pour nous »

Jean-Michel Aulas – Le Progrès (30/09/20)