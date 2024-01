Lyon – Rennes, OM – Monaco… le programme TV complet de cette J19 de Ligue 1 !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

La 19e journée de Ligue 1 va débuter ce vendredi par un duel entre Lyon et Rennes, deux équipes qui ont besoin de se relancer. L’OM reçoit Monaco samedi soir au stade Vélodrome. VOici le programme complet de cette 19e journée de Ligue 1.

Nice recevra Metz samedi après-midi, dimanche Lille ira se frotter au MHSC. Il y aura ensuite 4 matches dont un TFC – Lens avant l’affiche du dimanche soir, le PSG face à l’équipe surprise Brest.

A lire : Mercato OM: ça avance pour le départ de Sarr selon Fabrizio Romano !

Programmation TV de la 19e journée de Ligue 1

Vendredi 26 janvier 2024 à 21h00 sur Prime Video

Olympique Lyonnais – Stade Rennais FC

Samedi 27 janvier 2024 à 17h00 sur Prime Video

OGC Nice – FC Metz

Samedi 27 janvier 2024 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et sur Canal+ Foot

Olympique de Marseille – AS Monaco

Dimanche 28 janvier 2024 à 13h00 sur Prime Video

Montpellier Hérault SC – LOSC

Dimanche 28 janvier 2024 à 15h00 sur Prime Video

Clermont Foot 63 – RC Strasbourg Alsace

FC Lorient – Havre AC

Stade de Reims – FC Nantes

Dimanche 28 janvier 2024 à 17h05 sur Canal+ Foot

Toulouse FC – RC Lens

Dimanche 28 janvier 2024 à 20h45 sur Prime Video

Paris Saint-Germain – Stade Brestois 29



En conférence de presse avant ce match face à Monaco, Gennaro Gattuso a demandé aux supporters marseillais de venir les soutenir. « Encore une fois, si je peux ajouter quelque chose, j’appelle le Vélodrome à l’aide samedi. Si on doit être sifflé, qu’on le soit à la fin du match. J’espère que le stade sera enflammé et va nous pousser pendant toute la durée du match. »

Le coach italien a aussi évoqué son adversaire de samedi. « Monaco peut faire mal offensivement, ils sont très forts dans les 20 derniers mètres. Mais ce n’est pas une équipe parfaite non plus. Ils peuvent être mis en difficulté quand ils n’ont pas le ballon. On est capable de le faire ! Le classement est serré, il y a encore beaucoup de matches à jouer. J’ai l’espoir qu’on va changer cette situation. Nous ne sommes qu’à cinq points de Monaco avant le match de samedi. On a la possibilité de bien se relancer dès ce week-end. Et je suis sûr qu’on a les moyens de décrocher un bon résultat. »