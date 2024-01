Mercato OM: ça avance pour le départ de Sarr selon Fabrizio Romano !

Marcelino veut récupérer Ismaila Sarr à Villarreal. L’international sénégalais actuellement à la CAN aurait même donné son accord, des négociations seraient en cours avec l’OM pour un prêt avec OA…

Selon le journaliste Fabrizio Romano, le départ d’Ismaila Sarr en prêt avance bien. « Villarreal aurait ouvert des discussions avec l’Olympique de Marseille pour Ismaila Sarr, première proposition déjà sur la table. Négociations en cours pour un accord de prêt avec option d’achat. Sarr a déjà donné son feu vert potentiel à cette décision.. »

🚨🟡 Understand Villarreal have opened talks with Olympique Marseille for Ismaila Sarr, initial proposal already on the table.

Negotiations ongoing for loan deal with buy option.

Sarr has already given his potential green light to the move. pic.twitter.com/swqhSRy9yu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2024