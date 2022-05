M6 explose encore les audiences grâce à l’OM !

Je crois qu’au départ, le match nous était favorable jusqu’à la blessure de Payet, puis il y a eu dix minutes plus confuses. On a cherché une autre manière de faire, une autre composition en passant par les côtés. On a eu de la densité en attaque. Je crois qu’on a manqué de précision dans la surface, on n’a pas su s’imposer. Je souhaite souligner que l’équipe a fait tout ce qu’elle a pu. Elle n’a pas atteint l’objectif, mais on n’a pas baissé les bras, même s’il y a eu des moments d’imprécisions. Jorge Sampaoli – Source : Conference de presse 05/05/2022

Sampaoli : « On ne connait pas encore la gravité de la blessure de Payet. On va faire des examens pour en savoir plus. Quant à l’état de fatigue de l’ensemble de l’équipe, on verra dimanche. » #OMFEY — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 5, 2022