OM – Feyenoord (0-0) : Riolo fustige un joueur de l’OM !

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul (0-0) contre Feyenoord lors de la demi finale retour de Ligue Europa Conference. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste de Daniel Riolo a pointé du doigt la performance d’un joueur de l’OM.

Dans l’émission l’After Foot sur RMC le journaliste Daniel Riolo est revenu sur la prestation l’Olympique de Marseille face au Feyenoord hier soir au Stade Vélodrome (0-0) . Il pointe notamment du doigt la performance de Milik, pas au niveau selon lui.

Riolo : Milik lui je lui en veux !

« Si tu accumules ce que Dieng n’a pas transformé comme occasion au match aller, les erreurs techniques dans la surface ce soir…. Tout le monde chiale sans arrêt pour voir Milik, mais ce soir Milik a une occasion mais p… c’est même pas un contrôle de CFA qui joue comme ça. Après je veux bien qu’on tape sur Dieng, mais il a les pieds carrés, on le sait… C’est difficile de critiquer les joueurs de l’OM car tu sens qu’ils mettent le coeur mais par contre il manque des choses, il manque de la technique, il manque de la classe ça c’est sur… Under est rentré, il a été mauvais. Milik lui je lui en veux ! Je lui en veux plus qu’à Dieng parce que lui tout le monde chiale pour qu’il joue, parce que lui même pense que c’est un attaquant de classe international » Daniel Riolo – Source – RMC Sport

En conférence de presse d’après match Sampaoli est revenu sur la sortie sur blessure de Dimitri Payet à la 30e minute de jeu.

Je crois qu’au départ, le match nous était favorable jusqu’à la blessure de Payet, puis il y a eu dix minutes plus confuses. On a cherché une autre manière de faire, une autre composition en passant par les côtés. On a eu de la densité en attaque. Je crois qu’on a manqué de précision dans la surface, on n’a pas su s’imposer. Je souhaite souligner que l’équipe a fait tout ce qu’elle a pu. Elle n’a pas atteint l’objectif, mais on n’a pas baissé les bras, même s’il y a eu des moments d’imprécisions. Jorge Sampaoli – Source : Conference de presse 05/05/2022