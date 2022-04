M6 explose les audiences grâce à l’OM !

L’Olympique de Marseille s’est incliné contre le Feyenoord Rotterdam en demi-finale aller de la Conference League (2-3) ce jeudi soir. La rencontre était diffusée sur M6 qui a fait un carton d’audience grâce au club marseillais.

L’Olympique de Marseille a concédé une défaite ce jeudi soir contre le Feyenoord Rotterdam en demi-finale aller de la Conference League (2-3). Pour la seconde fois consécutive M6 avait choisit de diffuser en direct la rencontre des marseillais. Et visiblement il ne le regrette pas. En effet la chaine a réalisé un carton d’audience sur ce match. M6 a même communiqué ce vendredi matin en détails sur ce sujet :

2,65 millions de téléspectateurs avec des pics à plus de 3 millions. Ce score permet à M6 de se classer en deuxième position des meilleures audiences de la soirée, derrière la série Une mère parfaite (3,88 millions de téléspectateurs/TF1).

A noter que Canal+ Sport, qui co-diffusait le match, n’a pas communiqué son audience. La demi-finale retour OM-Feyenoord, programmée le jeudi 5 mai, sera également retransmise sur M6. A lire aussi : OM – Guendouzi : « On s’est rendu le match difficile tout seul » Retrouvez ci-dessous le replay de notre débrief d’après match suite à la défaite de l’Olympique de Marseille face au Feyenoord (3-2).

Sur les ondes de RMC , le journaliste Daniel est revenu sur la défaite concédé par l’Olympique de Marseille contre le Feyenoord ce jeudi soir à l’occasion de la demi-finale aller de la Ligue Europa Conference. Il évoque notamment la grosse erreur du défenseur de l’OM Duje Caleta Car qui coûte le match aux olympien

L’OM avait l’occasion de mener dans ce match au moment où il n’était pas bien

« Tu démarres un match de coupe d’Europe et l’adversaire te mets vraiment une grosse pression, une sacrée intensité et tu à l’opportunité de le calmer direct. C’est là que tu t’aperçois que l’intensité était là mais que la qualité technique est moins présente. Dieng je l’aime beaucoup pour sa générosité mais techniquement il est faiblar… Il te manque deux occasions, c’est dur…après il met un but sur une occasion qui est beaucoup plus compliqué mais à ce moment là l’OM est déjà mené. L’OM avait l’occasion de mener dans ce match au moment où il n’était pas bien. En coupe d’Europe il ne faut pas laisser passer ce type d’occasions. Malgré tout, l’OM a fait un gros match je trouve. Mais quand tu perds sur une boulette qui n’a rien à voir avec la tactique, rien à voir avec l’intensité car il n’y avait pas de pressing sur cette action, là c’est vraiment la archi méga boulette et tu perds le match la dessus. Je pense quand même que le bilan est plus positif que négatif. Attention parce que souvent la coupe d’Europe te punit généralement avec ce type de boulettes… » Daniel Riolo – Source : RMC Sport (28/04/2022)