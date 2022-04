OM – Guendouzi : « On s’est rendu le match difficile tout seul »

L’Olympique de Marseille s’est incliné face au Feyenoord Rotterdam (3-2) à l’occasion de la demi-finale aller de Ligue Europa Conférence, malgré des buts de Bamba Dieng et Gerson. Mattéo Guendouzi s’est exprimé au terme de la rencontre au micro de M6.

« On reste en vie parce qu’il n’y a qu’un but d’écart mais on est passé totalement à côté notamment en première période. Il y a eu beaucoup d’erreurs techniques et ça ne nous ressemble pas, ce n’est pas ce qu’on fait depuis le début. Ce n’est pas digne de l’Olympique de Marseille. Il y a eu beaucoup de mauvaises choses mais on va dire qu’avec ça on a quand même réussi à se procurer beaucoup d’occasions. On s’est rendu le match difficile tout seul. » Mattéo Guendouzi – Source : M6 (28/04/2022)

