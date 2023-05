MacHardy relativise l’importance de Lens – OM et envoie un message fort à Tudor

Si tout le monde s’accorde à dire que ce match face au RC Lens est d’une importance capitale pour la fin de la saison, Jonatan MacHardy tempère. Le consultant pense que tout ne sera pas joué après ce match !

Ce samedi, l’Olympique de Marseille affronte le RC Lens pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. La deuxième place se joue entre les deux clubs depuis le début de la saison. Ce choc n’est pourtant pas celui qui déterminera qui finira à cette position d’après le consultant de RMC Sport, Jonatan MacHardy.

Peu importe le vainqueur, il y aura encore des chances — MacHardy

« J’avais plusieurs avis sur le match de ce samedi qui est évidemment le choc que l’on attend tous depuis un moment. Je vais le faire assez simplement : je pense que la deuxième place ne se jouera pas sur cette rencontre, explique le supporter marseillais assumé. L’OM a 1 point d’avance sur le RC Lens. Si les Lensois gagnent, ils reprendraient simplement 2 points sur les Marseillais et rappelons-nous des fins de saison. On a tous des souvenirs de chamboule-tout ! Peu importe le vainqueur, il y aura encore des chances. Jusqu’au bout. On peut se rappeler du match contre Strasbourg pour l’OM. Je pense que ce match est important mais il ne va pas déterminer qui sera second à la fin du championnat. Je pense que Tudor peut enfoncer le clou et montrer qu’il est aussi fort contre les forts et pas seulement contre les faibles. Si on regarde son bilan en championnat contre des équipes importantes de Ligue 1, il est vraiment positif. Si on s’arrête à une vision globale. 0 point contre le PSG et Lens. »

Ce jeudi, Leonardo Balerdi était en conférence de presse avant le match face au RC Lens et l’Olympique de Marseille. Le défenseur argentin s’est exprimé sur les chances d’obtenir un titre. « Je veux parler seulement de moi. Je ne veux pas faire de comparaison. On mérite cette deuxième place, on aurait pu être plus chanceux mais on a inversé la tendance dans des matchs compliqués. On espère être le plus haut possible. Le PSG est à 5 points, Monaco à 9, Lens est très proche aussi. On verra à la fin de la saison. Notre résultat en fin de saison ne dépend pas que de nous. »