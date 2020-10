Mahrez ouvert au PSG, deux clubs sur Thauvin dès janvier ? Cuisance, Gueye face à City ? les 3 infos OM de ce lundi

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos du soir. Au menu ce lundi : Mahrez ne ferme pas la porte ni au PSG ni à l’OM, deux clubs sur Thauvin et de possibles changements au milieu…

Je peux encore aller jouer à Marseille. On ne sait jamais dans la vie — MAHREZ

Dans un entretien accordé à Canal +, Riyad Mahrez a été questionné par Benjamin Mendy. L’ancien latéral gauche de l’OM a demandé à son coéquipier ce qu’il ferait si le PSG venait à le recruter, sachant qu’il a toujours aimé Marseille.

L’international algérien a répondu qu’il ne se fermait aucune porte… Ni à Marseille, ni à Paris !

A LIRE AUSSI : OM : Payet se fait encore dézinguer sur son poids, « il doit rendre la bouée qu’il a volée »

« Il est fou lui (rires). C’est vrai que j’étais un supporter de Marseille quand j’étais petit. Après si le PSG… ce n’est pas d’actualité parce que je suis encore sous contrat et je suis bien à Manchester. Mais Paris c’est ma ville. Je suis né et j’ai grandi à Paris. On ne sait jamais. J’aurais pu aller jouer à Marseille et je peux encore aller jouer à Marseille. On ne sait jamais dans la vie, il ne faut fermer aucune porte. Mais c’était à l’époque, j’étais à Leicester. Ils jugeaient que je n’avais pas le niveau. »

Riyad Mahrez – Source : Canal +

🗨️ « Toi qui a toujours été un supporter de l’Olympique de Marseille depuis petit, aujourd’hui si le PSG demande à te recruter, tu dirais oui ou non ? »@Mahrez22 un jour en Ligue 1 ? La question qui tue de @benmendy23 😅😏 pic.twitter.com/9iJOkfERn2 — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) October 24, 2020

Milan et Séville sur le coup pour Draxler et Thauvin

Selon Estadio Deportivo, le FC Séville s’intéresse de près à deux joueurs de Ligue 1 : Julian Draxler et Florian Thauvin. Les deux milieux de terrain, dont la ressemblance physique est souvent évoquée, ont un autre point : celui d’être en fin de contrat en juin 2021. Cependant, un autre club est aussi intéressé par ces deux profils, il s’agit du l’AC Milan.

A lire : SALAIRES OM 2020 : LES RECRUES EN BAS DE LA GRILLE…

Monchi aimerait encore réaliser un bon coup en Ligue 1 et s’intéresse à ces deux profils qui ont l’avantage d’être libres en juin prochain. Le club espagnol aurait déjà tenté de recruter Draxler lors du dernier mercato d’hiver. Cependant, l’ailier allemand dispose d’un confortable salaire au PSG, le chiffre de 6M€ net annuel est évoqué. Dans le même temps, le salaire de Thauvin est évalué à 5M€ annuel, mais en brut. Le marseillais est donc plus accessible en termes d’émoluments, ce qui pourrait pousser le FC Séville à tenter sa chance pour un transfert low cost dès le mois de janvier.

Les recrues au milieu face à City ?

Lors d’une chaotique conférence de presse faite en visio avec plusieurs journalistes dont Mourad Aerts, André Villas-Boas a expliqué qu’il ne pouvait exclure d’incorporer Pape Gueye et/ou Cuisance dans son milieu de terrain.

On a une décision à prendre, je suis très content de Pape Gueye et de Michael Cuisance depuis leur arrivée — Villas-Boas

« Le milieu de terrain face à City ? On a une décision à prendre, je suis très content de Pape Gueye et de Michael Cuisance depuis leur arrivée. Ce que l’on a voulu faire cette année c’est de remplir notre effectif pour avoir de la compétition sur chaque poste. C’est précisément ce que ces deux-là commencent à faire, mettre plus de pression aux joueurs établis la saison dernière à savoir Kamara, Rongier et Sanson. A chaque fois qu’ils sont appelés ils ont produit de bonnes performances, c’est un bon signal et une bonne chose pour moi et pour l’équipe aussi. C’est à moi de prendre les meilleures décisions… » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (26/10/2020)

#VillasBoas : »Cuisance et Gueye? Je suis très contents de leurs efforts depuis qu’ils sont arrivés » #ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 26, 2020

#VillasBoas : »Cette année, on voulait avoir de la compétition. Ils mettent la pression à Kamara, Rongier, Sanson » #ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 26, 2020