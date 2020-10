OM : L’autocritique de Rongier (qui reconnait un gros problème)

L’OM a cédé en fin de match face à l’Olympiakos. Interrogé par Téléfoot, Valentin Rongier a été clair, son équipe à manqué d’intensité…

Après la défaite de l’OM 1-0 face à l’Olympiakos, Valentin Rongier a donné son sentiment au micro de Téléfoot. Le milieu de terrain estime qu’il ne faut pas tout jeter, mais reconnait que ce manque d’intensité en fin de match est un gros problème…

Ce but nous pendait au nez — Rongier

« Je ne sais pas si on mérite de perdre, mais ce qui est sûr, c’est qu’on a mis moins d’intensité que l’Olympiakos en deuxième mi-temps. Ce but nous pendait au nez. Je pense que c’est dommage, car on a fait de bonnes choses, mais il faut qu’on relève la tête et qu’on retourne vite au travail. On a eu un peu de mal à se situer, étant donné qu’on a rechangé de système par rapport au dernier match contre Bordeaux en championnat. Les automatismes mettent un peu de temps à se mettre en place. Maintenant, il y a eu des choses intéressantes, il ne faut pas l’oublier. On va continuer à travailler, il ne faut pas tout jeter, même si on a manqué d’intensité et que c’est le plus gros problème ».

Valentin Rongier – source: Téléfoot (21/10/2020)