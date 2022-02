Maillot maudit ? Bakambu bonne pioche ? Et les explications de Sampaoli… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Ce but aurait dû nous permettre de contrôler le jeu. Malheureusement cela n’a pas été le cas, nous n’avons pas réussi à résister au pressing niçois qui était très important. On a eu quand même quelques opportunités et on ne les a pas saisies. En l’absence de (Boubacar) Kamara et de Pape (Gueye), qui n’est pas encore rentré de la CAN, c’était le meilleur choix selon moi par rapport aux ailiers niçois qui sont très bons également, notamment Gouiri qui vient souvent de ce côté-là. J’ai effectué des changements à la mi-temps parce qu’on perdait. Si le score avait été de 2-2, je n’aurais certainement pas pris les mêmes décisions. Force est de constater que nous n’avons jamais eu le contrôle du jeu. Malgré tout, on aurait pu marquer le but du 2-2 et on a encaissé ce troisième but juste après qui nous a définitivement fait perdre le contrôle. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (09/02/22)

Grosse claque pour l’OM face à Nice, erreur tactique de Sampaoli, Lopez, Rongier en galère…