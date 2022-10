Malgré la défaite face au PSG, deux joueurs de l’OM sont dans l’équipe du weekend !

L’OM s’est incliné 1-0 au Parc des Prince face au PSG. Pour autant, deux joueurs marseillais sont présents dans le onze type du weekend du journal l’Equipe. Ils sont accompagnés par 3 joueurs de Rennes, 2 du PSG, 1 du LOSC, de Lens, de Lorient et de Toulouse.

Si le PSG a eu les plus grosses occasions face à l’OM, Pau Lopez a été intraitable dans ses buts. Le portier espagnol a réalisé au moins 7 parades dans cette rencontre, il est logiquement le gardien de ce onze type du weekend. Il est accompagné par Chancel Mbemba, impeccable dans ses duels défensifs et précieux offensivement. Le défenseur axial droit s’est exprimé au micro de Prime vidéo après cette rencontre : « Aujourd’hui, ça a été très difficile. Mais, on a loupé notre match. Notre attaque, c’est dommage. On a eu beaucoup d’occasions, mais quand on rate… quand tu joues avec des attaquants comme il y a en face, c’est compliqué. On se doit de mieux concrétiser les occasions. On est venu pour gagner, il fallait mouiller le maillot, c’est Paris. On est venu pour les trois points ».

Mbemba et Lopez dans l’Equipe type

🗞Pau Lopez et Chancel Mbemba sont dans @lequipe type de la 11e journée de Ligue 1. #TeamOM pic.twitter.com/VDvgD9s0mQ — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) October 17, 2022

On peut se poser la question du positionnement de Guendouzi — Henry

» Paris a été largement au- dessus en termes d’occasions franches. l’entame de match est parisienne avec 3 ou 4 occasions d’entrée, et ensuite l’OM a su gérer la position de Neymar dans le 4312 donc cela a été plus difficile pour Paris. (…) C’est ce qu’il faut faire contre le PSG, aller presser haut sur les relances du gardien. L’OM en a la capacité, maintenant est-ce qu’ils ont les joueurs que le PSG a devant ? Non ça c’est clair ! J’ai bien aimé le discours de Mbemba qui explique qu’il était venu ici pour gagner, et voilà peut être qu’il est en train de se passer quelque chose à Marseille. La différence entre le PSG et les autres équipes du championnat, c’est aussi la manière de gérer les différents moments du match. » Thierry Henry – Source : Prime Video (16/10/2022)