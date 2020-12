Manchester City – OM (3-0) Villas-Boas : « On a appris beaucoup de leçons »

La réaction à chaud du coach olympien André Villas-Boas après la défaite de l’Olympique de Marseille contre Manchester City (3-0) ce mercredi soir lors du dernier match de la phase de groupe de la Ligue des champions.

🌜 NIGHT CLUB CHAMPIONS [#MCIOM] 😱 Pas de miracle pour l’@OM_Officiel éliminé de toute compétition européenne 💥 Après sa lourde défaite contre @ManCity pour sa der en @ChampionsLeague (3-0) 🗣️ La réaction d’André #VillasBoas #UCL #nightclub pic.twitter.com/ZrBsgVADd9 — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) December 9, 2020

la prochaine fois c’est impossible que cela se passe comme ça…

« On a appris beaucoup de leçons, cette expérience était dure pour nous. Je pense qu’on peut faire mieux pour la suite. Je pense que ce n’est pas normal ce qui s’est passé sur ces six matchs de Ligue des champions et que la prochaine fois c’est impossible que cela se passe comme ça. Alors oui je dois apprendre moi aussi… » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (09/12/2020)