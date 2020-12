Manchester City – OM : Guardiola ne fera pas de cadeau aux Marseillais…

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille se déplacement à Manchester pour affronter le City de Guardiola. Malgré sa première place dans la poule de Ligue des Champions, les Citizens ne feront pas de cadeau à l’OM.

Après un enchaînement de trois victoires (Nantes, Olympiakos, Nîmes), l’Olympique de Marseille va se déplacer à Manchester pour affronter le City de Guardiola à l’Etihad Stadium.

On doit jouer sérieusement — GUARDIOLA

Les Citizens ont battu Fulham sur le score de 2-0 ce samedi à domicile. Le coach catalan a répondu aux questions des journalistes et a affirmé qu’il ne ferait pas de cadeau à l’OM, même s’ils sont déjà premiers de la poule.

« En Ligue des champions, on a fait le boulot. Il y a du prestige en bonus si on gagne le match. Ça sera un match sérieux, on doit respecter la compétition, car Marseille et l’Olympiakos jouent pour la Ligue Europa. On doit jouer sérieusement, c’est sûr. Et les joueurs qui étaient sur le banc aujourd’hui ont pu jouer » Pep Guardiola – Source : Conférence de presse (05/12/20)