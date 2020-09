Mandanda rentre à Marseille, une rumeur fantaisiste de Turquie et un nouveau prétendant pour Maxime Lopez… Les 3 infos OM du 04/09/2020

Comme chaque jour à 20h10 sur Football Club de Marseille, voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui dans l’actualité de l’OM…

OM : steve mandanda quitte les bleus et revient à marseille

Le capitaine de l’Olympique de Marseille Steve Mandanda va quitter ce vendredi soir le groupe de l’Equipe de France à clairefontaine. Et pour cause, il a été testé positif au Covid19…

Après plusieurs tests PCR réalisés hier par l’UEFA lors du rassemblement de l’Equipe de France, Steve Mandanda est donc positif au Covid19. Il va ainsi quitter les bleus ce vendredi. C’est son 2ème contrôle positif en moins d’1 mois.

MANDANDA PRÉSENT FACE AU PSG

Une situation qui interpelle toutefois car le capitaine de l’OM avait déjà été testé positif au Coronavirus le 16 aout dernier a Marseille. Il avait pu reprendre la compétition face à Brest lors de la 2e journée de Ligue 1 après 14 jours d’isolement. « On sait qu’on peut retrouver des traces du coronavirus pendant des semaines dans le nez, alors si l’UEFA ne prend pas en compte le test sérologique et le fait qu’il ait été malade, pourquoi l’avoir appelé en Equipe de France? » déplore-t-on au sein du club dans des propos rapportés par le journal l’Equipe.

Selon les informations du quotidien sportif, Steve Mandanda n’est plus contagieux et pourra tenir sa place face au PSG le 13 septembre prochain.

Steve Mandanda vient d’être testé positif au Covid 19. Il va quitter le groupe France demain selon la FFF @laprovence #OM — Fabrice Lamperti (@gouffa83) September 3, 2020

mercato OM : l’om regarde vers la turquie ?

En quête d’un avant-centre, l’OM se serait mis sur la piste de l’attaquant Serbe du Besiktas Istanbul Adem Ljajic.

Agé de 28 ans, Adem Ljajic évolue à Besiktas depuis 2019, après plusieurs années en Italie. Adem Ljajic est un joueur polyvalent, capable de jouer en attaque, sur les ailes, et aussi en position de milieu offensif. Le joueur serbe est actuellement dans une position délicate à Besiktas, et l’OM pourrait en profiter.

UN BON COUP À 5 MILLIONS D’EUROS ?

En effet, selon le media turc Aksam Sport, le Besiktas souhaiterait se débarrasser de Ljajic en raison de son gros salaire (près de 3 millions par an). Le club Stambouliote attend 5 million d’euros pour libérer son attaquant, encore sous contrat jusqu’en 2022. L’OM n’a pas encore formulé d’offre, mais tout pourrait s’accélérer dans les prochains jours. Surtout maintenant qu’on sait que le club peut payer cette somme ! Néanmoins cette information venue de Turquie est à prendre avec des pincettes. Ljajic n’est pas un pur avant-centre, ni un grand buteur (14 buts en 51 matchs avec Besiktas) et ne colle pas trop au profil recherché par André Villas-Boas. De plus, l’attaquant serbe dispose d’un salaire très élevé, contrairement aux moyens de l’OM…

mercato om : une offre pour maxime lopez ?

À en croire les propos de jeunefooteux.com, le Bétis serait prêt à dégainer jusqu’à 6 M€ concernant Maxime Lopez. Suffisamment pour convaincre les dirigeants marseillais ?

Ce mercato sera important pour Maxime Lopez. Le milieu de terrain est en fin de contrat au 30 juin prochain, et d’ici le mois de janvier, il pourra s’engager librement dans le club qu’il souhaite comme le règlement l’autorise.

UN DÉPART DE LOPEZ VERS LE BÉTIS ?

C’est la raison pour laquelle, le club a grandement intérêt à le vendre lors de ce mercato estival. À moins d’une prolongation mais cela ne semble pas être à l’ordre du jour… Ainsi, jeunefooteux.com nous informe d’un intérêt du Bétis pour le jeune milieu de terrain (22 ans). La plateforme en ligne rajoute même que les Verdiblancos seraient prêts à débourser près de 6 M€ pour s’attacher les services du jeune olympien. La Liga semble être le championnat privilégié par le joueur mais le montant évoqué pourrait refroidir la direction marseillaise qui en attendrait plutôt 10 M€.