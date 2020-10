Mandzukic proposé, Thauvin la priorité de ce gros club italien, Genk ne veut toujours pas lâcher Maelhe… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos du jour ! Au menu ce vendredi, du MERCATO : Mandzukic proposé, Thauvin la priorité de ce gros club italien, Genk ne veut toujours pas lâcher Maelhe.

Mercato OM : Thauvin, une obsession pour ce club qui le veut en janvier ou libre en juin ?

Outre le recrutement d’un joker au poste de latéral droit, Pablo Longoria doit s’activer sur les prolongations de plusieurs éléments. Notamment Jordan Amavi mais aussi Florian Thauvin. L’ailier serait courtisé avec insistance par le Milan AC…

En effet, selon Calciomercato Frédéric Massara et Paolo Maldini ont eu un contact avec les agents de Florian Thauvin au cours de la dernière semaine. Le but étant d’avancer dans la négociation.

Thauvin priorité du Milan ?

Selon le média italien, le champion du monde 2018 est « une véritable obsession » de Frédéric Massara, le directeur du football du Milan. Ce dernier avait déjà tenté de le recruter à Rome ces dernières années. Thauvin ne dispose que d’un contrat jusqu’en 2021, même si Longoria a commencé à évoquer une prolongation avec le joueur. Le Milan aimerait trouver un accord l’agent de Thauvin afin de le récupérer libre en juin prochain ou dès le mercato de janvier contre une maigre indemnité…

La semaine dernière en conférence de presse Florian Thauvin n’avait écarté aucunes possibilités…

J’ÉCOUTERAI TOUJOURS CE QU’ON ME PROPOSERA — Thauvin

« Aujourd’hui je suis là, mais demain, si ca se trouve le club reçoit une offre et me dit il faut partir. Mais dans ma tête je suis là, je ne me pose pas de questions. J’écouterai toujours ce qu’on me proposera, même si j’ai cinq années de contrat »

Florian Thauvin – Source : Conférence de presse (02/10/2020)

Mercato : L’OM peut oublier Maehle !

L’Olympique de Marseille n’a pas pu recruter Joakim Maehle dans les dernières heures du mercato. Le club marseillais ne pourra visiblement pas retenter sa chance cet hiver.

Tout semblait bouclé pour la venue du latéral droit de Genk lundi dernier. Mais le transfert de Joakim Maehle a finalement capoté au dernier moment lorsque son club a décidé de rompre l’accord initial pour réclamer deux millions d’euros supplémentaires.

Genk ne lâchera pas Maehle cet hiver

Selon les informations du journaliste belge de walfoot, Florian Hoslbeek l’OM peut faire une croix sur l’international danois au mercato d’hiver. « Joakim Maehle ne pourra pas non plus partir lors du mercato hivernal (déclaration du club de Genk) mais seulement en fin de saison », nous a-t-il expliqué via son compte twitter

Info pour mes amis de @FCMarseille : Joakim Maehle ne pourra pas non plus partir lors du mercato hivernal (déclaration du club de Genk) mais seulement en fin de saison #OM #Mercato — Florian Holsbeek (@Florianholsbeek) October 9, 2020

Mercato : Mario Mandzukic proposé à l’OM !

L’une des priorités d’André Villas était de recruter un avant-centre durant le mercato estival. L’entraineur olympien n’a pas eu satisfaction sur ce point. Il a par contre récupéré le jeune Luis Henrique qui peut évoluer sur tout le front de l’attaque. Un ancien buteur de la Juventus aurait été proposé au club marseillais.

Le mercato estival a fermé ses portes Lundi dernier à minuit, mais l’Olympique de Marseille ne ferme pas Slavonski porte au un joker ou à l’arrivée d’un joueur libre comme l’a indiqué Pablo Longoria ce mardi en conférence de presse :

« Nous sommes ouverts à la possibilité de faire un joker s’il y a un consensus. Toutes les décisions se prennent comme ça. On discute entre le coach, la direction, moi et le propriétaire. On doit être convaincu du projet et du joueur. La crédibilité du projet vient parce que les joueurs qui viennent sont des premiers choix. Nous sommes ouverts aussi à attendre janvier. Nous évaluons et on choisira la meilleure option possible. » La priorité demeure le recrutement d’un arrière droit, même si André Villas Boas souhaitait églamenet recruter un buteur cet été.

L’OM ne donne pas suite à Mandzukic

Selon les informations du site FootMercato, Mario Mandzukic aurait été proposé à l’OM. Mais le club phocéen n’aurait pas donné suite. Les dirigeants olympiens doivent dans un premier temps trouver une porte de sortie à Kostas Mitroglou avant de penser à recruter un nouveau joueur à ce poste.