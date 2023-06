Marcelino veut Milinković-Savić ? Visite médicale de Kondogbia demain et les premiers adversaires de l’OM en championnat…Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Marcelino veut tenter un énorme coup , la visite médiale demain pour la première recrue de l’été 2023 et l’OM connait ses 5 premiers adversaires en Ligue 1…

Rumeur mercato OM : Marcelino veut tenter un énorme coup ?

Maintenant que l’OM tient son coach en la personne de Marcelino, place au mercato. la DNCG a donné son feu vert, le recrutement devrait commencer par l’arrivée de Geoffrey Kondogbia. Le coach espagnol aurait une autre idée au milieu…

Selon fichajes, Marcelino aimerait que Pablo Longoria tente de faire venir Sergej Milinkovic-Savic. Un challenge bien compliqué car la star de la Lazio est très convoitée même s’il ne lui reste qu’un an de contrat avec le club italien. On ne voit pas comment l’OM pourrait réussir à faire venir le milieu de terrain de 28 ans. L’international serbe dispose d’une énorme cote, si la Lazio a repoussé les avances de l’Arabie Saoudite, la Juventus tente de le faire signer.

Marcelino veut Milinkovic-Savic ? La Lazio demande 40M€ !

Son agent, Mateja Kezman a fait le point pour le média 365Sports Arabic : «Pour Sergej, il y a eu de nombreuses manifestations d’intérêt de l’Arabie, mais pour le moment nous avons d’autres options sur la table. On verra, dans la vie on ne sait jamais.» Le joueur se verrait plus filer à la Juventus, mais la Lazio exigerait 40M€ pour laisser filer son joueur clé et le joueur viserait un salaire brut de 1M€/mois. Autant dire que l’OM ne pourra pas s’aligner…

Pablo Longoria avait fait le point concernant l’état financier du club juste après le départ d’Igor Tudor en conférence de presse. « On est entré dans une situation positive. Il faut prendre de la hauteur. On a stabilisé le club sur le plan économique. Ce sera encore plus positif à l’avenir. On va pouvoir construire sur des bases solides. Mais rien n’est légitime s’il n’y a pas des bons résultats sportifs à côté. On doit continuer sur cette tendance sans s’imposer de limite. Il faut être le plus préparé possible. On doit être prêt, toujours à la hauteur avec des résultats sportifs et économiques les plus équilibrés possibles. On est dans une direction correcte. On va faire le meilleur résultat économique depuis longtemps. C’est le résultat de beaucoup de rigueur. On a un accélérateur, c’est CVC. Le projet est d’arriver en 2024-2025 avec la plus grande stabilité économique possible. Je suis content de la tendance économique actuelle. »

Mercato OM : Visite médiale demain pour la première recrue de l’été 2023 ?

Depuis la nomination de Marcelino comme coach de l’OM, les supporters marseillais attendaient la première recrue du mercato estival 2023. Cela devrait être le cas demain avec la visite médicale annoncée pour Geoffrey Kondogbia.

Footmercato et Fabrizio Romano sont d’accord pour annoncer un contrat de 4 ans et un transfert estimé à 8M€ concernant Kondogbia. Le site spécialisé dans le mercato indique via son journaliste Santi Aouna qu’au passage Valence devrait prendre 1,2M€. De plus, ce dernier précise : « Visite médicale prévue demain pour Geoffrey Kondogbia à l’OM. »

Visite médicale vendredi pour Kondogbia ?

Hier Fabrizio Romano a annoncé un accord entre l’OM, l’Atlético et Kondogia, le journaliste vient de tweeter quelques détails supplémentaires ce jeudi : « Les documents seront signés prochainement entre l’OM et l’Atlético Madrid pour le transfert de Geoffrey Kondogbia. Les 8M€ de transfert sont confirmés, contrat valable jusqu’en juin 2027. »

8M€ et contrat de 4 ans pour Kondogbia

Ligue 1 : L’OM connait ses 5 premiers adversaires !

L’OM va reprendre la compétition en aout prochain. La Ligue vient de communiquer les 5 premier matches du club olympien et aucun gros clubs ne sera affronté !

En effet, l’OM va commencer sa saison par des matches de Ligue 1 face à Reims, Metz, Brest, Nantes et Toulouse.

Les prochaines dates clés pour l’OM

10 juin : Ouverture officiel du mercato estival 2023

03 Juillet : Reprise de l’entrainement

8-9 août : Troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions

12-13 août : Première journée de Ligue 1 OM vs Reims

15 août: Troisième tour préliminaire retour de la Ligue des champions

19-20 août: Deuxième journée de Ligue 1 Metz vs OM

22-23 août : Barrage éventuel aller de la Ligue des champions

26-27 août : Troisième journée de Ligue 1 OM vs Brest

29-30 août : Barrage éventuel retour de la Ligue des champions