Marco Otero en approche ? 3 retours importants et 3 incertitudes à Rennes, la rumeur mercato Melamed… Les 3 infos OM de ce jeudi !

« On essaie de profiter de cette semaine pour récupérer les joueurs touchés lors du dernier match. Notre préparation n’a pas changé par rapport aux résultats d’hier. Dieng et Milik ont fait un travail individuel, Bakambu aussi de façon différente, car c’était le plus touché. On verra demain qui des trois pourra être présent. Pour le reste, tout le monde est disponible, sauf Payet bien sûr. Normalement, Milik et Dieng sont les retours les plus probables ». Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse 12/05/2022

