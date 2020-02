[Marseille Champions Podcast] : Pragmatique ou romantique, de quel OM rêve t-on ?

En ce début d’année 2020, l’Olympique de Marseille d’André Villas-Boas est parvenu à creuser un peu plus l’écart avec ses poursuivants malgré une série de matches très compliqués (et rapprochés). Malgré également un jeu moins expansif dans le domaine offensif ? Ou grâce à cela justement ? Son jeu plus calculateur et moins spectaculaire a en tout cas ravivé l’éternel débat entre les partisans d’un football romantique et ceux plus attachés au résultat pur.

Mourad, Nico et Yannis reprennent donc le micro pour débattre de ce thème central dans le football moderne. Et ce, en très bonne compagnie, puisque cette semaine ils sont accompagnés de Romain Pelissier, coach U16 à l’AS Gémenos.