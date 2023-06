Match Ajaccio – OM : Quelle heure quelle chaine TV ?

A lire aussi : Mercato OM : Une piste chaude (pour remplacer Tudor) s’envole !

Déclarations d’avant-match

Du côté de l’OM le match face à l’ACA n’a pas été au centre de la conférence de presse jeudi. Igor Tudor a annoncé son départ et cette actualité a vampiriser le reste. Valentin Rongier a lui évoqué son coach. « Je voudrais le remercie, j’ai rarement connu de coach avec autant d’implication. Il a été droit dès le départ, a amené de la rigueur dans ce club. Il a gardé a ligne de conduite, on le remercie. Il l’a annoncé ce matin, on était surpris mais c’est à nous de s’adapter. En 3 saisons avec l’OM j’ai connu quelques coaches. Il m’a fait grandir en tant que joueur et homme. J’avais plus de responsabilité. Il a amené de la rigueur du sérieux, une mentalité qu’on a pas l’habitude de connaître en France. Il a marqué les joueurs. »

Le capitaine qui sera suspendu pour ce déplacement à Ajaccio a aussi donné son sentiment sur le manque de stabilité à l’OM. « Peu de coaches s’installent dans le temps dans le football moderne. Et ici on est à Marseille, je connais la difficulté de jouer à Marseille, il faut de la personnalité. C’est encore plus dur pour les coaches, ce sont eux qui sont visés quand ça va pas. Je peux comprendre qu’ils partent. La méthode Tudor s’est mise rapidement en place, cela a révolutionné notre jeu mais ce n’était pas un travail de longue haleine comme celui de Sampaoli. Notre métier c’est de s’adapter. Tu y arrives ou tu t’en vas. »