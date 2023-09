Match Ajax – OM : À quelle heure et sur quelle chaîne TV ?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

FCM vous propose de découvrir où et quand regarder le prochain match de l’OM qui se jouera à Amsterdam ce jeudi face à l’Ajax. Un match qui compte pour la 1e journée de Ligue Europa.

Pour son premier match en Ligue Europa cette saison, l’Olympique de Marseille se déplacera à l’Ajax. Dans un contexte très tendu avec le départ du coach Marcelino et la mise en retrait de la direction, les joueurs vont tenter de faire un résultat.

Ajax – OM sur quelle chaine TV ?

Le match Ajax – OM sera à suivre en clair sur W9. Pour les abonnés, il également possible de le voir sur Canal+ Foot. Le match se jouera le jeudi 21 septembre à 21h00 !

Comment voir Ajax – OM en streaming ?

Pour la suivre en streaming sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur les plateformes dédiées des deux groupes, 6play et My Canal.

Je sais ce que je veux, je l’expliquerais aux joueurs

Présent en conférence de presse ce mercredi, le nouveau coach olympien Jaques Abardonado a expliqué qu’il avait appris très tard sa nomination. Il n’a pas trop voulu dévoiler sa tactique. « J’ai appris hier soir très tard que j’allais entraîner l’équipe. C’est une fierté de représenter ce club. Des idées, oui on en a avec David (Friio). On a déjà beaucoup échangé par téléphone et tout au long du voyage. Vous verrez ces idées demain soir, promet Abardonado. Je sais ce que je veux, je l’expliquerais aux joueurs. La durée de l’intérim ? Je ne peux pas vous répondre, je prends match par match et après on verra. »

