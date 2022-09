Match Angers OM (Ligue 1) : Quelle heure, quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace à Angers ce vendredi 30 septembre au Stade Stade Raymond Kopa dans le cadre du 9e match de Ligue 1 de la saison 2022/2023. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille se déplace à Angers à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Après 15 jours de trêve internationale, les marseillais vont retrouver le championnat de France. Igor Tudor devra se passer des services de Nuno Tavares suspendu pour cette rencontre. Eric Bailly est également incertain pour cette rencontre. Quid de Bamba Dieng ? L’attaquant sénégalais sera -t-il sur la feuille de match pour la première fois de la saison ? Quoi qu’il en soit, l’OM aura pour objectif de conforter sa seconde place au classement. A noter que le PSG accueillera Nice au même moment.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le SCO Angers aura lieu à 21h au Stade Stade Raymond Kopa. Le match sera retransmis sur Amazon Prime Vidéo.

Angers – OM en Streaming

Pour regarder OM – Angers en streaming sur Internet, rendez-vous sur site d’Amazon Prime (accessible sur abonnent).

La décla du coach

« A part Nuno, tout le monde est disponible. Tout le monde jouera. Sanchez à fait un très bon début de saison et je pense qu’il va s’améliorer et être plus en symbiose avec l’équipe vu qu’il n’avait pas fait la préparation avec nous. (…) Demain Gerson sera titulaire. C’est un joueur fort et il est important pour nous . Surtout dans les trois de devant et on attend beaucoup de sa part. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (29/09/2022)»

A lire aussi : Mercato OM : La date de l’audience de l’affaire Gueye connue !

L’avant match Angers – OM

Le onze probable de l’OM :

Lopez – Gigot, Mbemba, Balerdi – Clauss, Rongier, Veretout, Kolasinac – Guendouzi, Gerson – Sanchez.

Le onze probable d’Angers :

Fofana – Valery, Amadou, Blazic, Doumbia – Mendy, Bentaleb – Ounahi, Hunou, Boufal – Sima.

🔹Pour la rencontre de demain face à Angers, l’OM ne pourra pas compter sur Eric Bailly 🇨🇮 qui n’est pas remis de sa déchirure à la cuisse. (@lequipe) #SCOOM #TeamOM pic.twitter.com/yw4Tl54cHp — Infos OM (@InfosOM_) September 29, 2022