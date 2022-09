Mercato OM : La date de l’audience de l’affaire Gueye connue !

C’est un dossier qui traine depuis de nombreux mois. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a fixé l’audience de l’affaire Pape Gueye.

Le TAS devait initialement juger en octobre le dossier de son transfert à l’OM en 2020. Selon le journal l’Equipe, l’instance se penchera donc sur cette affaire les 15 et 16 février prochains. Ce rendez vous était initialement programmé en octobre et à donc été repoussé. Cela permettra à l’OM de pouvoir recruter durant le marché des transferts hivernal et à Pape Gueye de disputer la Coupe du Monde avec le Sénégal.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Cette recrue l’annonce, « je suis capable de plus »

En janvier dernier, la chambre des résolutions des litiges de la Fifa avait prononcé un premier jugement dans le litige qui opposait Watford à l’Olympique de Marseille. l’institution avait jugé responsable Pape Gueye et l’OM et s’était prononcé en faveur d’une interdiction de recrutement pendant un an pour le club olympien. Une décision contestée par les olympiens qui ont fait appel de ce jugement.