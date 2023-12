Match Brighton – OM : À quelle heure et sur quelle chaîne TV ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

FCM vous propose de découvrir où et quand regarder le prochain match de l’OM qui se jouera à Breighton ce jeudi. Un match qui compte pour la 6e journée de Ligue Europa.

Pour son 6e match et dernier match de poule en Ligue Europa cette saison, l’Olympique de Marseille se déplace à Brighton pout la finale du groupe. Les marseillais ont retrouvé des couleurs avec 4 victoires de suite toutes compétitions confondues. Un match sera suffisant pour conserver la première place.

Brighton – OM sur quelle chaine TV ?

Le match Brighton – OM sera à suivre en clair sur M6. Pour les abonnés, il également possible de le voir sur Canal+ Foot. Le match se jouera le jeudi 14 décembre à 21h00 !

Comment voir Brighton – OM en streaming ?

Pour la suivre en streaming sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur les plateformes dédiées des deux groupes, 6play et My Canal.

En conférence de presse ce mercredi à Brighton, Gennaro Gattuso a expliqué qu’il ne pouvait pas aborder ce match avec l’idée de conserver le match nul. « Jouer le nul contre une équipe de Roberto De Zerbi, c’est la chose la plus difficile. Là, il faut avoir du courage. On ne peut pas faire ça contre un collectif comme celui de Brighton. Cette équipe contrôle tout le terrain, elle a eu 65 % de possession sur le terrain de Chelsea, c’est incroyable. Il y a très peu d’équipes en Europe qui ont des chiffres similaires. On ne peut pas défendre avec un bloc très bas. Si tu veux juste viser le nul ici, il n’y a plus qu’à faire le signe de croix… »

A LIRE AUSSI : OM : « Il y a des doutes sur Gattuso, sur l’équipe, sur le collectif. Ils sont à la dérive »

A LIRE AUSSI: OM : Une situation très inquiétante?