Match Clermont – OM : A quelle heure, sur quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille affronte le Clermont Foot ce samedi 11 février 2023 dans le cadre de la 231e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelles chaînes TV voir ce match ?

Ce samedi, l’Olympique de Marseille se déplace à Clermont à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Après la grosse victoire face au Paris Saint Germain en Coupe de France mercredi, Igor Tudor pourra compter sur deux retour importants dans son groupe. FEric Bailly et Léonardo Balerdi seront disponibles pour ce match. Tavares et Harit sont blessés et sont donc forfaits. Du côté de Clermont, Seidu et Gastien sont eux aussi blessés.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Clermont aura lieu ce samedi 11 février à 21h00 au stade Gabriel Montpied . Le match sera retransmis sur Canal+ Foot.

Clermont – OM en Streaming

Pour regarder Clermont – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur site My Canal (accessible sur abonnent).

La décla d’Igor Tudor

Présent en conférence de presse de veille de match au centre Robert Louis Dreyfus ce vendredi après midi, l’entraineur de l’Olympique de Marseille Igor Tudor a évoqué cette rencontre face Clermont.

« Il y a de l’enthousiasme, on travaille la dessus. Demain on va se présenter avec l’équipe la plus forte sans turnover, il y aura 5 joueurs frais pour entrer en jeu. Bailly sera dans l’effectif, on a d’autres joueurs performants à ce poste, il lui faudra du temps pour retrouve le rythme. Tavares est forfait, on a deux ou trois autres joueurs que l’on doit observer demain pour savoir » Igor Tudor – source : Conférence de presse (10/02/2023)