Info FCM – Mercato OM : Discussions entamées avec Clauss pour une prolongation

Igor Tudor a annoncé en conférence de presse ce mardi que Jonathan Clauss sera de retour dans le groupe pour le déplacement à Nantes. Courtisé durant ce mercato, le latéral droit olympien s’est vu proposer par le club une prolongation de contrat.

Courtisé par l’Atlético durant ce mercato hivernal, Jonathan Clauss n’a jamais eu l’intention de quitter l’OM au milieu de la saison. Cela tombe bien car les dirigeants olympiens n’avaient pas non plus l’intention d’amputer l’équipe d’Igor Tudor de l’un de ses joueurs cadres de la première partie de saison.

Selon nos informations, le club marseillais a même pris les devants en proposant une prolongation de contrat à ce dernier, avec forcément une revalorisation salariale à la clé. Une belle récompense pour celui qui est arrivé à l’OM cet été et qui s’est tout de suite installé comme un titulaire important. Si l’international français a mal vécu sa non sélection pour le Mondial au Qatar, il se sent particulièrement bien à l’OM. Il est donc clairement ouvert à prolonger son bail dans la cité phocéenne.