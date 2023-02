Match Nantes – OM : A quelle heure, sur quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille affronte le FC Nantes ce mercredi 1er février 2023 dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelles chaînes TV voir ce match ?

Ce samedi, l’Olympique de Marseille se déplace à Nantes à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Après un match nul concédé au stade Vélodrome samedi dernier (1-1) les marseillais sont toujours troisième du championnat de France à cinq points du Paris Saint Germain (1er) et à seulement deux points de Lens (2e). L’entraîneur de l’OM Igor Tudor pourra compter sur deux retour importants dans son groupe. Forfaits contre l’ASM, Jonathan Clauss et Pau Lopes pourront ainsi faire le déplacement en Bretagne. Par ailleurs, le milieu de terrain Azzedine Ounahi (22 ans) sera pour la première fois dans le groupe. Du côté de Nantes, Nicolas Pallois, Jean-Charles Castelletto et Quentin Merlin sont indisponibles pour la réception de l’OM. Andy Delort, lui, n’est pas certain de figurer dans le groupe nantais.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Nantes aura lieu ce mercredi 1er février à 19h00 au stade de la Beaujoire . Le match sera retransmis sur Prime Video

Nantes – OM en Streaming

Pour regarder Nantes – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur site Prime Video (accessible sur abonnent).

L'Olympique de Marseille reste sur neuf matchs sans défaite (8 victoires et un match nul) . Les hommes d'Igor Tudor sont clairement favoris pour cette rencontre face à Nantes, actuel 13e du classement de Ligue 1. Les olympiens doivent renouer avec la victoire pour tenter de réduire l'écart avec Lens et Paris. L'entraîneur du club phocéen Igor Tudor pourrait lancer pour la première fois sa dernière recrue, l'international marocain Azzedine Ounahi (22 ans) . Arrivée à Marseille ce mardi après midi, L'attaquant portugais, Vitinha (21 ans) ne sera quant à lui pas qualifié pour cette rencontre.

La décla d’Igor Tudor

Présent en conférence de presse de veille de match au centre Robert Louis Dreyfus ce mercredi après midi, l’entraineur de l’Olympique de Marseille Igor Tudor a évoqué cette rencontre face au FC Nantes

« Oui, Jonathan Clauss revient dans le groupe et je pense que ce sera la même chose pour Pau Lopez et c’est une bonne chose vu l’enchaînement des matchs. (…) La fin du mercato ? Aucun entraîneur n’aime cette période là, mais j’ai vécu ce mercato de janvier de manière assez tranquille. Je suis content du travail qu’on a fait. Il reste peu de temps mais un joueur en plus ou en moins ca peu donner ou enlever un peu mais ce n’est pas ça qui est décisif. on a fait un bon travail jusqu’ici avec intelligence. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (31/01/2023)