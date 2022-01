Match OL – OM : Aulas en remet une couche

Comme indiqué il y a quelques jours, deux dates ont ainsi été cochées par la LFP pour rejouer le entre Lyon et l’Olympique de Marseille (le 1er ou le 10 février) . Le président du club lyonnais n’a toujours pas digéré ce calendrier et pour cause Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes manqueront à l’appel.

La LFP a fixé deux dates pour rejouer le match Lyon – OM : Le 1er février Marseille se qualifie en Coupe de France contre Montpellier ou le 10 février en cas d’élimination du club marseillais. La première date n’arrange visiblement pas le club de Jean Michel Aulas. En effet, si le match devait se jouer le 1er février, Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes n’y participeront pas. Et pour cause, les deux internationaux sont convoqués par la sélection brésilienne. On apprenait dernièrement que le président lyonnais avait envoyé un courrier à la LFP afin de dénoncer « des manipulations orchestrées par les dirigeants marseillais, via des manœuvres procédurales pour placer l’OL en situation d’infériorité ».

Or du côté de l’OM, Gerson et Konrad de la Fuente sont également convoqués par leur sélections respectives et devraient ainsi également rater cette rencontre.

Mais Jean- Michel Aulas n’a visiblement toujours pas digéré. Le dirigeant du club rhodanien en a remis une couche sur les réseaux sociaux hier : « 1er bilan post trêve: On ne joue pas aussi bien que pendant la 1ère partie championnat mais on ne concède plus autant d’occasions ! On vient de prendre 7pts/9 et on se retrouve à 4 pts du 4 ème , et 9 pts de L’OM (-1) que la LFP veut nous faire jouer sans nos meilleurs joueurs ! médias ? » a-t-il ainsi écrit sur son compte Twiiter.

@OL 1er bilan post trêve:on ne joue pas aussi bien que pendant la 1ère partie championnat mais on ne concède plus autant d’occasions!On vient de prendre 7pts/9 et on se retrouve à 4 pts/4 ème , 9 pts de L’OM(-1) que la LFP veut nous faire jouer sans nos meilleurs joueurs!médias? — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 23, 2022

Interrogé sur ce thème, le président de l’OM Pablo Longoria avait répondu sereinement il y a quelques jours.

Chacun peut penser qu’il y a une stratégie… on a suivi les règles pour faire appel — Longoria

» La date du match Lyon – OM ? On accepte la décision, c’est la Ligue qui décide de fixer la date. Il place le match le plus près possible, c’est normal pour ne pas fausser la compétition. Il faut bien réfléchir, regardez Lille qui enchaîne. Ce n’est pas habituel de jouer trois matchs en six jours, il faut préserver les joueurs. Je comprends la difficulté de mettre tout le monde d’accord. Aulas ? Chacun peut penser qu’il y a une stratégie… on a suivi les règles pour faire appel. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)