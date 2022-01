Mercato OM : Quand Landreau et Griezmann prennent la défense de Kolasinac !

Ce mardi, l’Olympique de Marseille a annoncé le recrutement de Sead Kolasinac. Les médias ont créé des débats sur son profil et sa forme physique. Sur le Late Football Club, les journalistes ont tenté de rabaisser les performances du bosnien. L’ancien gardien du PSG, Mickaël Landreau, a pris la défense du joueur. Une déclaration saluée par Antoine Griezmann !

L’OM a officialisé la venue de Sead Kolasinac. Le Bosnien vient en France après avoir évolué à Arsenal et à Schalke 04 la saison dernière. Son dernier match avec les Gunners était en août dernier face à Manchester City… Une défense douloureuse sur le score de 5-0 pour les Londoniens.

On appuie alors que le premier but il n’est pas responsable — Landreau

Sur le Late Football Club, les journalistes ont analysé ce match et notamment les buts pris par Arsenal en appuyant sur le fait que la recrue marseillaise, Kolasinac, était responsable. Seul Mickaël Landreau a soulevé le ridicule de la situation en expliquant qu’il n’était pas forcément responsable sur toutes ses actions.

« Franchement, c’est un joueur qui, dans l’effectif de l’OM, peut entrer. Il manquait un joueur comme ça sur le côté gauche ou à trois derrière. Les images, on les analyse comme on le veut. Là, on est un peu sévère sur les images. On appuie alors que le premier but il n’est pas responsable. On fait un focus sur lui, qu’il ne soit pas bon je peux comprendre mais là on appuie sur le fait qu’il est responsable sur les buts. Dans toutes les compétitions que l’OM a à jouer jusqu’au bout de la saison… Pour aller jusqu’au bout du profil, je reste mesuré quand même. » Mickaël Landreau – Source : Canal +

On a revu le seul match de Kolašinac comme titulaire cette saison en Premier League 👀😬 pic.twitter.com/ytZOguTLI5 — Late Football Club (@LateFootClub) January 18, 2022

Griezmann remercie Landreau !

Cette réaction de l’ancien gardien du FC Nantes et du PSG a suscité beaucoup de messages sur les réseaux sociaux… Et notamment d’un joueur international français : Antoine Griezmann. L’actuel attaquant de l’Atletico Madrid a salué la déclaration de Landreau sur Twitter… Pour rappel, Grizou a longtemps dit qu’il était supporter de l’OM et cette description d’une nouvelle recrue de son club de cœur n’a pas dû lui plaire.