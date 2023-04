Match OM Auxerre : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

A Quelle heure et sur quelle chaine TV suivre le match de l’OM face à l’AJ Auxerre ce dimanche soir au stade vélodrome à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1 ?

Les hommes de Tudor ne doivent plus laisser filer aucun point à domicile dans ce sprint final à six journée de la fin du championnat de France. L’OM est second au classement avec un seul point d’avance sur le RC Lens. Les olympiens se rendront justement à Lens dans une semaine pour un match qui pourrait bien être décisif dans cette course à la deuxième place.

Mais avant cela, Igor Tudor et ses joueurs joueront une nouvelle fois dans un stade vélodrome à guichet fermé. Le coach croate dispose d’un groupe au complet pour ce match.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Auxerre aura lieu ce soir à 20h45 au Stade vélodrome. Le match sera retransmis sur Prime Video.

OM-Auxerre en Streaming

Pour regarder OM-Auxerre streaming sur Internet, rendez-vous sur site d’Amazon Prime Vidéo (accessible sur abonnent).

Déclarations d’avant-match

En conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor a évoqué la gestion de cet avant match : « Il faut toujours avoir un peu peur. Il reste peu de matchs et perdre des points rendrait les choses très durs avant d’aller à Lens. Les joueurs en ont conscience, » a confié l’entraineur de l’OM avant d’évoquer le sprint final :