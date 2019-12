Match OM – Nîmes (Ligue 1 J19) : A quelle heure ? Sur quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille reçoit Nîmes ce samedi 21 décembre 2019 à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Retrouvez ci-dessous l’horaire et le diffuseur de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille reste sur six victoires consécutives (LOSC, Lyon, Toulouse, Brest, Angers, Bordeaux) et un match nul à Metz. Le club marseillais est actuellement second du classement de Ligue 1 avec 35 points. Le coach André Villas-Boas pourra compter sur un groupe quasi complet (sauf Thauvin et Strotman) pour la réception du Nîmes Olympique ce samedi soir…

Heure et Chaîne TV pour Metz-OM :

20h45 sur Canal + décalé (dans le multiplex sur Canal et beIN Sports)

L’OM va cartonner Nîmes selon riolo

« Je ne suis pas inquiet pour le match face à Nîmes parce qu’il y a eu l’alerte face à Metz ! Ils n’auront plus ce complexe de supériorité qu’ils ont pu avoir. Là tu peux être sûr qu’il va y avoir une mobilisation à l’OM et que Nîmes va se faire cartonner. Mais ça m’embête que quand t’as 6 points à prendre et t’en prends que 4… C’est dommage. Je ne pense pas que ce soit préjudiciable. Lyon est en perdition tu pouvais leur mettre encore 3 points en plus dans la tronche… C’est dommage !

Daniel Riolo – Source : After Marseille