Match OM Rennes (Coupe de France) : Quelle Heure quelle Chaine TV

L’Olympique de Marseille affronte Rennes ce vendredi 20 janvier 2023 dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France. À quelle heure et sur quelles chaînes TV voir ce match ?

Ce samedi, l’Olympique de Marseille reçoit Rennes à l’occasion des 16es de finale de Coupe de France. Avec pas moins de six succès consécutifs en Ligue 1 depuis la reprise du championnat les olympiens vont affronter l’équipe qui vient de faire tomber le PSG… le stade Rennais va toutefois aborder cette rencontre avec de nombreux absents et non des moindres : Steve Mandanda, Martin Terrier (genou), Arnaud Kalimuendo (cuisse) et Xeka (cheville) sont forfaits pour affronter l’OM. Du côté de l’OM plusieurs joueurs manqueront également à l’appel : Jonathan Clauss (adducteurs), Eric Bailli, (suspendu) Amine Harit (Genou)

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Rennes sera diffusée à 21h00 sur deux chaînes TV en direct. Vous pouvez ainsi suivre OM – Rennes en direct et en clair sur France 3, ou en direct sur abonnement à beIN SPORTS 1

OM – RENNES en Streaming

Pour regarder le match OM vs Rennes en streaming sur Internet, rendez-vous sur site de France TV (accessible gratuitement).

La décla du coach

L’entraineur de l’OM s’est exprimé en conférence de presse d’avant-match ce jeudi 19 janvier pour évoquer cette rencontre face à Rennes en Coupe de France. Un trophée qu’il ambitionne forcément de remporter.« Rennes, c’est une équipe très forte. Je crains un peu tout de leur part. C’est un bon challenge pour nous. C’est la même affiche qu’en septembre mais je suis optimiste, on a les moyens de faire quelque chose. (…) Une place sur le podium ou la Coupe de France? La question me surprend. Je n’y pense pas, je me concentre sur le match de demain. Je ne regarde pas beaucoup le classement. Je répondrai les deux. Les deux sont importants. Amener un trophée ce serait important. : « Ramener un trophée c’est important aussi pour les joueurs, ça les stimule » Igor Tudor – source : Conférence de presse (13/01/2023)