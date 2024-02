Match OM – Shakhtar (Europa League) : Quelle heure, quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille reçoit le Shakhtar Donetsk ce jeudi soir pour le compte du match retour de barrage d’Europa League. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ? Retrouvez toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France dans cet article.

Après une défaite inquiétante face à Brest dimanche dernier et le limogeage de Gennaro Gattuso dans la foulée, l‘OM espère continuer sa route en Europe sous les ordres de Jean Louis Gasset.

Présent ce mercredi en conférence de presse, Jean Louis Gasset a évoqué la possibilité de jouer en 3-5-2 même si pour lui le système n’est pas le plus important : « Pancho m’a parlé du système en 3-5-2. On a regardé les matchs en 4-3-3. J’ai regardé dans laquelle ils se sentent le plus à l’aise. Mais ce qui compte, c’est l’animation. Si on perd un duel à la dernière minute, ce n’est pas à cause du dispositif. C’est mental, c’est l’agressivité… Le moindre détail est important. Ils s’en rendent compte parce qu’ils sont malheureux d’avoir perdu Gattuso, leur mentor ».

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre OM Shakhtar Donetsk ?

L’OM affronte le Shakhtar Donetsk ce jeudi soir 22 février 2024. Le match débutera à 21h00 et sera diffusé en direct sur W9 ou Canal+ Foot.

Comment voir OM – Shakhtar Donetsk en streaming ?

Il vous faudra vous connecter sur le site de M6, ou bénéficier d’un abonnement à Canal+ et vous connecter sur MyCanal.

Retour au 3-5-2 avec Ndiaye ?

Blanco – Clauss, Meïté, Gigot, Mbemba, Merlin – Ounahi, Kondogbia, Harit – Aubameyang, Ndiaye (ou Moumbagna)

Pau Lopez : « Je ne suis pas d’accord »

En conférence de presse ce mercredi, le défenseur Samuel Gigot a fait le point sur la situation du club : « On est très déçus, on est les premiers responsables, on n’a pas fait ce qu’il fallait. Quand on a Gattuso en coach, on se sent touchés. On n’a pas fait ce qu’il fallait. Il y a un nouveau coach maintenant, on veut rester unis et solidaires. Le match de demain est important, on veut chercher cette qualification »