Match OM : Un nouveau diffuseur TV pour la coupe de France !

L’Olympique de Marseille va affronter le Hyères FC en janvier prochain en de Coupe de France. S’il y a toujours un gros point d’interrogation concernant le lieu de cette rencontre, la FFF a vraisemblablement trouvé un nouveau diffuseur TV pour retransmettre cette compétition que l’OM n’a plus gagné depuis 1989.

Sans diffuseur jusqu’au dernier tour, la Coupe de France était retransmise sur la chaine web de la FFF. La fédération a française de football a vraisemblablement réglé ce problème puisque Noël Le Graet a confié au journal L’Équipe qu’un nouveau contrat était en passe d’être signé. Selon les infirmation du média Foot Amateur, c’est BeIn Sports qui devrait devenir co-diffuseur de la compétition avec France Télévisons pour les quatre prochaines saisons.

Ça va être l’événement de l’année — Boudjellal

Après avoir tenté de racheter l’Olympique de Marseille avec l’homme d’affaires tunisien Mohamed Ajroudi, Mourad Boudjellal a pris la présidence du Hyères FC dans le Var. Il affrontera donc l’OM au début de l’année 2023 ! Dans un entretien accordé à Var Matin, il a qualifié cet évènement « d’unique » et semble avoir hâte d’affronter les Marseillais.

