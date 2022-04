Match reporté à demain, le message de Saliba et le secteur où Payet est « catastrophique »… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Match reporté à demain, le message de Saliba et le secteur où Payet est « catastrophique »…

ASSE – OM : Le match est reporté à demain ! Premières infos sur l’horaire?

L’Olympique de Marseille n’ira pas à Saint-Etienne ce samedi pour jouer le match prévu à 21h. Les joueurs devront jouer la rencontre demain, les premières infos évoquent l’horaire de 15h.

Ce samedi l’Olympique de Marseille était censé jouer la rencontre face à l’ASSE à 21h pour le compte de la 30e journée. Finalement, le club nous a informé ce matin que le match sera repoussé à demain en raison de la neige qui tombe en masse sur la ville de Saint-Etienne.

« Compte tenu des difficultés d’accès au stade Geoffroy-Guichard, la LFP a décidé en accord avec toutes les parties prenantes à l’organisation de la rencontre, de reporter #ASSEOM, prévue ce samedi, à demain dimanche 3 avril. L’horaire définitif sera communiqué rapidement. » Communiqué ASSE (02/04/22)

⚠️ Compte tenu des difficultés d’accès au stade Geoffroy-Guichard, la LFP a décidé en accord avec toutes les parties prenantes à l’organisation de la rencontre, de reporter #ASSEOM, prévue ce samedi, à demain dimanche 3 avril. L’horaire définitif sera communiqué rapidement. pic.twitter.com/ydJEkcmZts — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 2, 2022

Le match diffusé à 15h?

Pour le moment, aucun horaire précis n’a été communiqué par les deux clubs. Les médias affirment cependant qu’il pourrait se jouer à 15h ce dimanche. Le diffuseur devrait rester le même, à savoir Canal + Décalé. Plus d’informations devraient être livrés dans les prochaines heures !

C’est officiel, la rencontre entre l’ASSE et l’OM se disputera à 15h ce dimanche #ASSE https://t.co/g4wIFeZvBR — Envertetcontretous (@Site_Evect) April 2, 2022

Mercato OM : L’énigmatique message de William Saliba sur son avenir

Pilier de la défense de l’Olympique de Marseille, William Saliba n’est que prêté sans option d’achat depuis le début de la saison. L’international français a répondu aux questions du journal L’Equipe mais est resté très évasif sur son avenir.

L’Olympique de Marseille a dû restructurer complètement son équipe lors du mercato dernier. Pablo Longoria a réussi à refaire une équipe taillée pour que Sampaoli puisse jouer sur plusieurs tableaux et atteindre une place sur le podium en fin de saison.

Il reste deux mois, je veux savourer chaque moment (…) Si je reviens, ce sera avec grand, grand plaisir — Saliba

L’une des révélations est en défense et s’appelle William Saliba. Remplaçant à Arsenal et devenu titulaire indiscutable à l’OM, le récent international français chez les A a répondu aux questions du journal L’Equipe. S’il accepte volontiers de parler de ses axes de progression ou encore du cauchemar du match face à Lyon, il est plus évasif sur son avenir…

A LIRE AUSSI : « C’est inexplicable que le PSG touche plus du double de l’OM ! »

« Une qualif en LDC pour rester? C’est sûr que ça serait mieux avec une qualification en Ligue des champions. Et si je pars sans avoir qualifié le club en C1, ce serait une saison inaboutie, je serais déçu.Revenir à Londres? (Il hésite longuement.) C’est sûr que je ne peux pas me contenter d’être sur le banc d’Arsenal et être content. Je veux jouer titulaire. Après, si j’entre dans la rotation en tant que remplaçant, ce n’est pas comme rester avec les moins de 23 ans et n’être jamais dans le groupe. Ce club et ce public sont magnifiques donc je veux profiter un max d’ici la fin de saison, comme si je n’allais plus revenir. Il reste deux mois, je veux savourer chaque moment, à domicile notamment. Après on verra. Si je reviens, ce sera avec grand, grand plaisir. » William Saliba – Source : L’Equipe (02/04/22)

🎙Saliba sur Sampaoli : « Des fois, il se met à côté de moi et il compte sur ses doigts : « Toi, tu m’as coûté cinq matches cette saison ! »

Bien sûr, il le dit en plaisantant, mais quand c’est l’heure de travailler, il ne rigole plus. » (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/ThiRPcZ7Gp — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 1, 2022

OM : Ce secteur de jeu où Dimitri Payet est « catastrophique » !

Dimitri Payet est devenu avec les années l’un des hommes forts de l’Olympique de Marseille. Au micro de la LFP, il explique l’un de ses gros points faibles dans le secteur de jeu !

Techniquement et offensivement, il existe peu de choses que Dimitri Payet ne sait pas faire. Capable d’éliminer, de jouer du pied gauche ou du pied droit, il est l’une des armes de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs saisons.

Le jeu de tête, c’est vraiment une catastrophe — Payet

Malgré tout, le numéro 10 a des faiblesses. En effet, l’ancien international français s’est exprimé à ce sujet dans un entretien accordé à la LFP. Rarement dans une position de réception de centre, il ne se sent pas très à l’aise dans son jeu de tête… Si bien qu’il n’a marqué qu’une seule fois avec cette partie du corps.

A LIRE : « C’est inexplicable que le PSG touche plus du double de l’OM ! »

« J’ai dû en mettre un en professionnel. C’était contre Nice à la maison. J’en ai mis à l’entraînement, mais sans défenseur c’est plus simple.Le jeu de tête, c’est vraiment une catastrophe. Je suis plutôt là pour jouer les 2es ballons. Le jeu de tête pour moi, c’est catastrophique. Je pense que c’est une question de timing. Il y a des petits joueurs… Celui qui me surprend le plus, c’est Griezmann. Il est tout petit (1,73m) mais il a un timing incroyable. Il met des tonnes de buts de la tête. Moi je préfère être au centre » Dimitri Payet – Source : Live Twitch sur la chaîne de la LFP (01/04/22)

🎙️ @dimpayet17 évoque son évolution et son adaptation en tant que numéro 10 depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli 👇 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 1, 2022

OM : Dimitri Payet vs De Bono : LE DUEL !!!

Vendredi 25 mars plusieurs médias étaient conviés, dont FCMarseille à une séance de démonstration à la Ciotat du simulateur de coup franc “Tecknikfoot”. Dimitri Payet a enchainé les coups francs face au mur de mannequins aux mouvements aléatoires. Ensuite notre consultant Jean Charles De Bono, lui a lancé un défi… attention claquage !