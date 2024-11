Maupay : « c’était très compliqué après la lourde défaite contre le PSG, mais on voulait saisir cette opportunité !

Au micro de DAZN, Neal Maupay a livré ses impressions après la victoire de l’OM contre Nantes (1-2) ce dimanche, à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Dans un match disputé et crucial pour l’équipe marseillaise, l’attaquant a partagé sa satisfaction et salué l’engagement collectif qui a permis de rebondir après une semaine difficile.

« Cette semaine, c’était compliqué après la lourde défaite contre Paris. On voulait réagir et ne pas se laisser abattre. On voulait saisir l’opportunité de devenir deuxièmes en s’imposant ce soir. C’était un match difficile, mais on a montré de l’envie et du caractère. Je pense qu’on a fait une très bonne première mi-temps, surtout. Ça fait aussi du bien de marquer un but après mon retour de suspension. Je voulais vraiment réaliser un bon match, car je n’ai pas l’opportunité d’être titulaire chaque semaine. Je me suis senti bien physiquement et je pense avoir été plutôt à l’aise techniquement. C’est important de montrer qu’il n’y a pas que onze joueurs dans un groupe et qu’on peut aussi faire la différence, » a ainsi déclaré l’attaquant de l’OM.

