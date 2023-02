Mauvaise nouvelle pour les supporters, des incertitudes face à Clermont, deux gros absents pour Gastien… les 3 infos OM du jour

FCMarseille vous propose les 3 infos du jour chaque soir vers 20h10. Au menu ce vendredi : nouvel arrêté préfectoral concernant les supporters marseillais, Tudor doit faire sans Tavares et 2 ou 3 joueurs encore incertains, du côté de Clermont 2 retours et deux gros absents.

Interdiction pour toute personne se prévalent de la qualité de supporter de l’OM

Les supporters de l’OM sont interdits de déplacement face à Clermont-Ferrand, le 11 février, en Ligue 1. Philippe Chopin, le préfet du Puy-de-Dôme et Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand ont interdit l’accès au centre ville de 16h à minuit aux supporters de l’OM.

»Par arrêté, le préfet du Puy-de-Dôme interdit le samedi 11 février 2023, de 16h00 à 00h00, l’accès au centre-ville de Clermont-Ferrand à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’équipe de l’Olympique de Marseille et se déplaçant en groupe constitué, ou se comportant comme tel. Le périmètre de cette interdiction est défini par l’arrêté préfectoral. Il concerne Place Gilbert Gaillard / Avenue des Etats-Unis / Rue des Minimes / Place de Jaude / Boulevard François Mitterrand / Place Delille / Rue Gonod / Boulevard Charles de Gaulle / Cours Sablon / Boulevard Trudaine / Rue Montlosier / Rue André Moinier. » Philippe Chopin – Source : arrêté préfectoral du Puy-de-Dôme (9/02/2023)

C’est la deuxième interdiction de déplacement pour l’OM, en 2023, après celle du 1er février pour le match contre Nantes en Ligue 1.

Tavares, Harit forfaits, 2 ou 3 joueurs incertains ?

Avant le déplacement de l’OM à Clermont demain soir, Jonathan Clauss Igor Tudor était présent devant la presse ce vendredi. Le coach

« Il y a de l’enthousiasme, on travaille la dessus. Demain on va se présenter avec l’équipe la plus forte sans turnover, il y aura 5 joueurs frais pour entrer en jeu. Bailly sera dans l’effectif, on a d’autres joueurs performants à ce poste, il lui faudra du temps pour retrouve le rythme. Tavares est forfait, on a deux ou trois autres joueurs que l’on doit observer demain pour savoir » Igor Tudor – source : Conférence de presse (10/02/2023)

Gonalons de retour, Gastien et Seidu forfaits

L’OM se déplace à Clermont ce samedi à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Si Tudor doit faire dans Nuno Tavares, son homologue Pascal Gastien va de voir se passer de deux habituels titulaires malgré deux autres retours…

Igor Tugor va avoir le choix. Car si le coach olympien doit faire sans Nuno Tavares (cuisse), il va par contre récupérer Bailly et Balerdi qui étaient suspendus face au PSG. Des joueurs qui ont beaucoup enchainé comme Gigot ou encore Under pourraient débuter sur le banc. Du côté de Clermont, deux retours sont annoncés, mais aussi deux absents majeurs.

En effet, selon La Montagne. le milieu de terrain Johan Gastien ne va pas mieux. Ce dernier souffre d’une lésion au mollet qui va encore le tenir loin des terrains. Autre joueur important, le défenseur Alidu Seidu, qui avait parfaitement maitrisé Alexis Sanchez lors du match aller, a été opéré mardi du ménisque, il devrait manquer un mois et demi. Par contre, Elbasan Rashani (malade face à Monaco) devrait faire son retour dans le groupe. C’est aussi le cas pour l’ancien capitaine lyonnais Maxime Gonalons, qui n’a plus rejoué depuis fin décembre.

Le onze probable de Clermont

Diaw – Ogier, Wieteska, Caufriez – Allevinah, Magnin, Khaoui, Neto – Cham, Maurer – Kyei.

Le onze probable de Marseille :

Lopez – Mbemba, Bailly, Balerdi – Clauss, Rongier, Veretout, Kolasinac – Guendouzi, Malinovskyi, Sanchez.