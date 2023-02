OM : Cette recrue de Tudor qui monte clairement en puissance !

Arrivé au mercato d’hiver en provenance de l’Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi commence à montrer de belles choses à l’OM. Il a marqué contre Nice et a donné la victoire contre le PSG. Dans le DFM, Nicolas Filhol revient sur l’adaptation réussie et sur la montée en puissance de Malinovskyi.

Malinovskyi commence à s’installer comme un titulaire

»Malinovskyi c’est vrai a eu des débuts un peu poussifs, un peu décevants. Il faut qu’il s’habitue à notre championnat, il y a toujours un petit temps. Mais je trouve qu’il est en progression. Je ne pense pas qu’il soit encore à son maximum, mais on voit du mieux et je ne parle même pas de son but quand je dis ça. Je parle dans son jeu, je trouve qu’il perd moins de ballons. Les premiers matchs il y avait beaucoup d’erreurs, de mauvais choix avec des passes mal appuyées, des passes mal senties dans le tempo etc. C’est normal, un jeu collectif c’est un placement, c’est un rythme de passes, c’est comprendre les appels de tes coéquipiers. Et ça, ça prend un peu de temps, c’est normal. Les duels sont plus physiques en Ligue 1 qu’en Série A, le rythme est plus rapide. Mais je trouve qu’il progresse, ça va mieux. Il fait moins d’erreurs, il est plus présent, plus tonique. Il est sur la bonne route et je pense que tout le monde a beaucoup d’espoirs en lui, parce que c’est un joueur qui a du ballon. En plus il a cette espèce de frappe sourde, bien forte. Un but comme ça, ça fait chavirer le Vélodrome. C’est un joueur qui est imprévisible sur ses changements de rythme on l’a vu en première mi-temps quand il met sa frappe croisée. Il fait une feinte de corps et il s’ouvre. Et clairement ça y est, il s’installe comme un titulaire. C’est celui qui est arrivé en premier et logiquement c’est celui qui s’adapte le plus vite par rapport aux autres. Ounahi et Vitinha vont rentrer dans la rotation petit à petit alors que lui c’est vraiment un titulaire. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (8/02/2023)