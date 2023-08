MAX HOLLOWAY VS THE KOREAN ZOMBIE (streaming gratuit) : QUELLE HEURE ? QUELLE CHAINE ?

Ce samedi, l’UFC fight night de Singapour, propose une carte exceptionnelle avec notamment avec la star Max Holloway en tête d’affiche. Un événement que RMC Sport vous proposera en différé à la télé mais en direct et gratuitement via sa chaîne Twitch en raison du décalage horaire et de la réglementation française…

Le retour de la star Max Holloway un des combattants les plus spectaculaires de l’UFC, face à Korean Zombie se déroulera à Singapour ce samedi, un événement EXCEPTIONNEL à suivre partir de 13h en CLAIR et GRATUITEMENT sur la chaine Twitch de RMC SPORT : http://twitch.tv/rmcsport

L’event passera évidemment en TV à 20:30 sur RMC Sport 2 à l’horaire légal en France.A lire aussi : MMA – UFC : Enorme coup de théatre pour le retour de Conor McGregor ?

Le programme complet de l’UFC Fight Night 225, Max Holloway vs The Korean Zombie :

Carte principale (RMC Sport 2, Twitch 14h)

Max Holloway vs. Jung Chan-sung (aux alentours de 15h15)

Anthony Smith vs. Ryan Spann (aux alentours de 15h)

Giga Chikadze vs. Alex Caceres (aux alentours de 14h45)

Rinya Nakamura vs. Fernie Garcia (aux alentours de 14h30)

Erin Blanchfield vs. Taila Santos (aux alentours de 14h15)

Junior Tafa vs. Parker Porter (aux alentours de 14h)

