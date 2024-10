Mbemba c’est réglé, 2 retours et 4 absents face au MHSC et De Zerbi fataliste pour Carboni… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce vendredi :

Mbemba de retour dans le groupe à l’entrainement, mais pas en match !

Le défenseur de l’Olympique de Marseille Chancel Mbemba a été réintégré dans le groupe professionnel par le club olympien. Pour autant, ce dernier ne devrait pas être convoqué pour les matches du club…

En effet, selon le rédacteur en chef de FootMercato, Sébastien Denis, « Chancel Mbemba a réintégré le groupe pro de l’OM et s’est entrainé normalement. Cela ne change en rien à sa situation au sein du club qui ne compte toujours pas sur lui. Une situation qui n’a que très peu de chances d’évoluer dans les semaines à venir. » Chancel Mbemba ne devrait pas rejouer avec le maillot de l’OM, le divorce semble consommé entre la direction et le défenseur. De Zerbi semble avoir entériné cette situation…

Koné et Meité de retour !

Après cette deuxième trêve internationale, l’OM va reprendre et affrontera Montpellier ce dimanche pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Avant la conférence de presse de Roberto De Zerbi, le club a fait un point médical sur le groupe.

Deux joueurs ont fait leur retour dans le groupe, Ismaël Koné et Bamo Meite. Ils seront donc disponible ce weekend. Par contre, Quentin Merlin semble encore un peu juste car il « poursuit sa réathlétisation. » Les blessés de longue date Faris Moumbagna et Ruben Blanco sont toujours indisponibles. Enfin, Valentin Carboni qui s’est blessé au genou gauche devrait se faire opérer ce vendredi.

👨‍⚕️Point médical de l’#OM : – Faris Moumbagna et Ruben Blanco : indisponibles

– Valentin Carboni : chirurgie genou gauche prévue aujourd’hui

– Quentin Merlin : poursuite réathlétisation terrain.

– Ismaël Koné et Bamo Meite : Reprise groupe — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) October 18, 2024

Avec deux réalisations à son actif depuis son arrivée à l’OM, Jonathan Rowe a rapidement montré son potentiel. Cependant, sous la houlette de Roberto De Zerbi, l’attaquant anglais se retrouve cantonné à un rôle de remplaçant de luxe, en attente d’une première titularisation. Ce début de saison impressionnant a incité Walid Acherchour à exprimer son opinion, appelant le coach marseillais à donner une chance à Rowe de s’imposer dans le onze de départ.

Jonathan Rowe est en grande forme, performant à l’entraînement, et a un bon état d’esprit. « Il est sur une dynamique très importante. A chaque fois qu’il a des minutes de jeu, il les rentabilise. Il a été très important à chaque fois que De Zerbi a fait appel à lui. On se rappelle de son entrée contre Reims, il touche le poteau, son but désormais historique contre Lyon, et face à Angers il avait ouvert le score. Il est en grande forme, il est performant à l’entraînement, il a un bon état d’esprit. Il ne pouvait pas jouer en début de saison car Luis Henrique était très performant. Aujourd’hui il est un peu moins bien, tu as aussi la blessure de Carboni, la méforme de Harit, et Wahi qui a fait une entrée catastrophique lors du dernier match. Rowe peut jouer sur un côté, il peut aussi jouer en 10 derrière l’attaquant et peut aussi jouer numéro 9. Je veux voir Jonathan Rowe débuter le match contre Montpellier, » a ainsi déclaré Acherchour sur les ondes de RMC Sport. Abonnez vous à notre chaine Youtube pour ne rater aucune émission. À l’approche du match contre Montpellier, ce dimanche soir, pour le retour de la Ligue 1 après la trêve internationale, Jonathan Rowe semble bien placé pour connaître sa première titularisation sous le maillot de l’OM. Son bon début de saison et les attentes croissantes autour de lui pourraient convaincre De Zerbi de l’intégrer enfin dans le onze de départ. Ce serait une opportunité idéale pour le jeune attaquant anglais de confirmer son potentiel et de s’affirmer comme un élément clé de l’équipe marseillaise. A lire aussi : OM : Mbemba de retour dans le groupe pro !

Je souhaite à Carboni de se remettre rapidement avec nous ou un autre club — De Zerbi

L’OM va affronter Montpellier ce dimanche pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. En conférence de presse de Roberto De Zerbi a été interrogé sur la grosse blessure de Valentin Carboni qui ne rejouera peut être jamais pour l’OM…

Interrogé en conférence de presse sur la blessure au genou de Carboni ce vendredi, Roberto De Zerbi a expliqué que le joueur se faisait opérer aujourd’hui et qu’il ne savait pas si ce dernier rejouerait un jour pour l’OM : « Je ne sais s’il sera en mesure de rejouer d’ici la fin de la saison. Je suis très déçu pour lui car c’est un très jeune joueur qui a l’âge de mon fils et qui est très fort malgré son jeune âge. Il n’a pas trop pu le montrer ici car il est arrivé blessé de la Copa America avec l’Argentine. Il a repris tard, il a encore été blessé et il est parti en sélection. J’espère qu’il reviendra plus fort et qu’il va réussir à vite se remettre. Je lui souhaite de se remettre rapidement avec nous ou un autre club. »

