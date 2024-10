OM : L’incroyable anecdote de Thauvin (qui donne rendez -vous à Labrune « pour se taper »)

Lors de ses passages à l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a connu des relations marquées par des tensions avec plusieurs figures importantes du club. Dans un récent entretien avec Zack Nani, l’ancien ailier marseillais est revenu sur certains de ses conflits, notamment avec son ex-coéquipier Dimitri Payet, mais aussi sur une altercation mémorable avec l’ancien président du club, Vincent Labrune.

Florian Thauvin et Vincent Labrune ont connu une relation relation affective intense et quelques fois tendue lors de leur passage commun à l’Olympique de Marseille. Cette relation a parfois frôlé l’affrontement physique, une situation que Thauvin a relatée avec humour. Lors de son interview avec Zack Nani, l’ancien attaquant marseillais est revenu sur plusieurs épisodes houleux de ses deux périodes à Marseille (2013-2015 et 2016-2021).

Après avoir dévoilé les détails de son différend avec Dimitri Payet, l’ailier de 31 ans a partagé une anecdote piquante au sujet de son ancien président Vincent Labrune, aujourd’hui à la tête de la LFP. Bien que Thauvin n’ait pas précisé la date exacte de cet événement, cette histoire illustre la nature passionnée des relations internes au club durant cette époque.

On est partis tellement loin qu’on voulait faire un tête (contre tête) les deux

« J’étais sur le banc après un match. Il me dit: ‘Flo, écoute, il faut que tu partes. Si tu ne pars pas, le club va déposer le bilan’. Je culpabilise de ouf. Je lui dis non », se souvient-il ce jeudi dans l’émission « Zack en Roue Libre » du Youtubeur, Zack Nani. « Le lendemain, il m’appelle, il me dit que le jet privé est là. Là, je m’embrouille avec Vincent Labrune – on s’aimait, vraiment -, mais on s’embrouile à tel point qu’on se donne un rendez-vous pour se taper! (Il explose de rire) On est partis tellement loin qu’on voulait faire un tête (contre tête) les deux! » raconte ainsi l’ancien joueur de l’OM avant de d’expliquer que la tension est toutefois rapidement redescendu entre les deux hommes : »On raccroche, prêts à monter dans la voiture. Ma femme me dit de me calmer. Vincent me rappelle quinze minutes après: ‘Flo, excuse-moi, je suis parti trop loin’. Je lui dis que moi aussi. Et ça se calme. »

Après avoir quitté l’OM en 2021 pour rejoindre les Tigres au Mexique, Thauvin a récemment fait son retour en Europe en signant avec l’Udinese, club de Serie A. Dans ce championnat, il semble enfin retrouver son meilleur niveau, en réalisant un bon début de saison.

