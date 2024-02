Mbemba ne va pas encore rentrer, tensions et frictions à Metz et Fabrizio Romano confirme pour l’avenir de Gattuso… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Gattuso ne peut pas encore compter sur le retour d’un joueur, tensions et frictions à Metz avant d’affronter l’OM et Fabrizio Romano confirme pour l’avenir de Gattuso !

Malgré son élimination de la CAN 2024 en Côte d’Ivoire, Chancel Mbemba ne sera pas encore là pour le match face au FC Metz. Le joueur congolais doit encore disputer un match !

Son retour à Marseille n’est pas encore fait ! En effet, Chancel Mbemba a été éliminé de la CAN avec la RD Congo après une défaite face à la Côte d’Ivoire, pays hôte de cette édition 2024. Le défenseur ne rejoindra pas encore l’OM puisqu’il doit d’abord disputer le match de la 3e place contre l’Afrique du Sud qui a été éliminé par le Nigéria. Cette rencontre aura lieu ce samedi à 21h avant la grande finale qui se jouera dimanche.

L’OM reçoit le FC Metz ce vendredi soir en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Le mercato raté et les errements de dernières minutes ont engendré de grosses tentions au sein de l’organigramme du club lorrain !

Alors que le club enchaine les défaites (7 de suite), l’Equipe rapporte que l’ambiance n’est pas au beau fixe en interne. Les mercatos ratés sont au centre de tensions. « Dans les bureaux, le dialogue est beaucoup plus difficile entre Pierre Dréossi et Bouabdellah Tahri. (…) Bien avant d’établir ce constat d’échec généralisé, le ton est monté entre les deux hommes au sujet des profils de joueurs à aller chercher. À 64 ans, l’ex-dirigeant de Rennes et du Paris FC a son réseau et estime sa méthode rodée alors que l’ancien champion de demi-fond (45 ans), ambitieux, aurait trouvé que Dréossi ne ciblait que des éléments s’approchant de la fin de carrière (M’vila) ou inabordables (Ömur à Trabzonspor). En retour, Dréossi n’apprécierait pas que Tahri, conforté par le fait d’avoir été nommé par Serin, soit aussi sonore alors qu’il dispose d’une expérience limitée et qu’il reste en dessous dans la hiérarchie au club… Dans ce contexte pesant, Serin serait apparu fatigué ces derniers jours. »

En conférence de presse, le coach Laszlo Bölöni s’st réjouit du retour de suspension de Christophe Hérelle. Par contre, deux nouveaux joueurs pourraient rejoindre l’infirmerie : « Jean N’Guessan et Fali Candé ont quitté l’entrainement. Le docteur est en train de les examiner, on verra s’ils sont bons pour l’entraînement de demain ». Enfin, Ablie Jallow est blessé et donc forfait. Voici le onze que pourrait aligner le coach roumain.

Ces derniers jours en Italie, on évoquait un intérêt d’un club de Serie A pour Gennaro Gattuso. Fabrizio Romano, journaliste bien informé, confirme l’intérêt de cette écurie italienne !

L’aventure de Gennaro Gattuso à l’Olympique de Marseille prend une nouvelle tournure depuis le début de l’année 2024. Le coach italien n’arrive pas à prendre le meilleur sur son effectif et a enchaîné les points en Ligue 1. En Coupe de France, les Marseillais n’ont pas été convaincants contre Thionville et ont été éliminés contre le Stade Rennais.

De quoi remettre en doute son avenir? Pour le moment, les supporters marseillais ne grondent pas trop sur le coach qui semble épargné par les critiques. Mais ses prochaines années pourraient s’écrire ailleurs comme l’expliquait la presse italienne ces derniers jours.

Fabrizio Romano confirme cette information et donne des détails. En effet, le Torino chercherait un nouvel entraîneur en cas de départ d’Ivan Juric. Le Croate n’a pas encore pris sa décision mais Gennaro Gattuso fait partie des tops noms sur la liste pour le remplacer sur le banc du club. A voir si l’ancien joueur du Milan voudra quitter l’OM si vite.

