McCourt dément encore la vente du club, Benatia a un énorme réseau et Gattuso veut des recrues… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : McCourt continue de démentir une vente de l’OM, Benatia aurait un énorme réseau et Gattuso confirme sa volonté d’avoir des recrues cet hiver…

Frank McCourt est encore investi et Pablo Longoria l’a confirmé

Les rumeurs de vente de l’Olympique de Marseille continuent de circuler sur les réseaux sociaux depuis bientôt trois ans. Sur RMC, le journaliste Florent Germain a précisé que McCourt n’a pas vendu le club !

La semaine dernière semaine, le journal l’Equipe évoquait l’avenir de l’Olympique de Marseille et de Frank McCourt. Ce dernier a une nouvelle fois démenti les rumeurs de vente du club qui prospèrent sur les réseaux sociaux. Le quotidien sportif explique par ailleurs que des d’intermédiaire comme l’ancien dirigeant niçois Julien Fournier tentent de convaincre des investisseurs saoudiens de racheter le club marseillais.

Sur RMC, le journaliste Florent Germain a été clair concernant ces rumeurs insistantes : « Frank McCourt est encore investi et Pablo Longoria l’a confirmé. Longoria demande dans quels grands clubs un actionnaire ou propriétaire prend la parole tous les six mois ? McCourt n’est pas président. Longoria a carte blanche et McCourt lui fait confiance. Sur les rumeurs de vente du club, je l’ai bien évidemment interrogé au sujet de la position du propriétaire. McCourt dément avec force même s’il ne peut pas le faire à chaque fois ».

McCourt est persuadé que l’OM vaut 500-600 M€

Dans un live sur la plateforme « X » hier soir, le journaliste indépendant Romain Molina a une nouvelle fois donné son sentiment sur les rumeurs incessantes de vente du l’Olympique de Marseille qui circulent depuis plusieurs années. Sa position n’a pas changé. Il affirme que Frank McCourt se montre trop gourmand.

» Je vais dire la même chose que ce que j’ai déjà dis y’a des mois, McCourt est persuadé que l’OM vaut 500-600 M€. On lui a mis ça dans la tête. Bravo Longoria. Bah son club il va le garder un moment, » a ainsi déclaré le journaliste Romain Molina

Benatia suit tout : la Belgique, le Portugal, le Danemark, le Brésil…

L’OM est en crise de résultat et va devoir se relever collectivement. La direction va aussi devoir équilibrer l’effectif et Pablo Longoria va pouvoir s’appuyer sur l’arrivée de Mehdi Benatia pour cela. L’ancien défenseur dispose d’un gros réseaux comme l’explique Issiar Dia.

L’ancien international sénégalais Issiar Dia s’est confié à la Provence concernant les qualité de Mehdi Benatia. « Ce n’est pas un mec de bureau. Il va prendre son baluchon et son stylo et faire ses propres stats, notamment. Agent, il passait beaucoup d’heures avec ses joueurs, il les choyait, regardait tous leurs matchs. Il va faire pareil à l’OM. Il ne se trimballe jamais sans son Ipad. Il suit tout : la Belgique, le Portugal, le Danemark, le Brésil … L’autre jour, il m’a parlé d’un jeune danois à fort potentiel. Ce poste est taillé pour lui, d’autant que ce projet le motive vraiment et qu’il connaît la maison et ses problématiques. Son réseau est monstrueux. Les gens ne peuvent pas s’en rendre compte. Il est proche de beaucoup de personnes, a une influence sur elles. Celui qui en dit du mal est un jaloux. »



Sabri Lamouchi connait Mehdi Benatia car il a côtoyé comme jeune joueur à l’OM mais aussi à la fin de sa carrière à Al-Duhail alors qu’il était entraineur. Lamouchi s’est confié à La Provence. « Un garçon exemplaire, très intelligent, travailleur, déterminé, ce qui transparaît à travers ses attitudes ou les questions qu’il pose. Il sait exactement ce qu’il veut. (…) Ce poste va parfaitement lui convenir. Il est structuré, a une bonne vision du football moderne, un relationnel important. Il va ressentir plus de pression, aura moins le droit à l’erreur. Mais il va réussir, j’en suis persuadé. »

Benatia va réussir, j’en suis persuadé

Le feuilleton de son arrivée est terminé et il a duré longtemps. Mehdi Benatia est bien arrivé au centre RLD pour prendre ses nouvelles fonctions, mais quelles sont-elles ?

Arrivée de @MedhiBenatia à la Commanderie ce matin, bienvenue à la maison.

Dans un premier temps, Benatia était annoncé comme le prochain directeur sportif pour remplacer Javier Ribalta. Rapidement c’est plus un rôle de DS mais sous la responsabilité du directeur général Stéphane Tessier qui était évoqué. Le statut d’intervenant externe posait tout de même question… Selon l’Equipe, « Benatia aura une mission de consultant, ou de conseiller sportif, selon l’OM. Sous l’égide de Tessier, et en lien avec Longoria, il sera chargé d’épauler Gattuso dans sa gestion du groupe pro, dans un premier temps, et sera dans la délégation pour Strasbourg-OM samedi. »

Gattuso attend des recrues

La trêve internationale est terminée, l’OM va retrouver la Ligue 1 avec un déplacement de mal classés à Strasbourg ce samedi. Avant cette rencontre, le coach Gennaro Gattuso était ce vendredi en conférence de presse, il a évoqué le mercato hivernal à venir.

Gennaro Gattuso ne cache pas la nécessité de recruter en janvier prochain, d’autant que plusieurs joueurs de l’OM vont participer à la CAN. « C’est une question assez simple, pendant la CAN on va perdre 5 à 6 joueurs donc l’effectif sera réduit à 18 joueurs, donc évidemment qu’il faudra renforcer l’effectif. Moi je ne demande jamais de noms précisément, je demande en fonction de critères fonctionnels, ce sont des personnes plus compétentes qui s’occupent de ça ensuite en fonction du prix. On verra les profils et le nombre, on aura besoin de renforts. Moi je me concentre sur le match de demain. »

Evidemment qu’il faudra renforcer l’effectif