Mercato OM : Pickeu fait le point…

Alors que Mourad Boudjellal a relancé l’actualité autour d’une possible vente de l’OM, le club n’a toujours pas trouvé son head of football ni head of football. Souvent évoqué pour le poste de directeur sportif, Olivier Pickeu a une nouvelle fois démenti avoir rencontre le président Eyraud…

Interrogé par le journal l’Equipe, Olivier Pickeu a évoqué sa situation. Libre, il affirme ne pas avoir rencontre JHE mais se dit prêt à relever un nouveau challenge. L’ancien manager qui avait été limogé su SCO pour faute grave estime n’avoir pas encore fait son choix…

je n’ai pas fait mon choix mais je me sens prêt — Pickeu