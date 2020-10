Médias : RMC recrute (encore) un ex joueur de l’OM !

Après Mathieu Valbuena un autre ancien joueur de l’OM rejoint Top of the Foot sur RMC…

Adil Rami sera lui aussi un consultant de Top of the Foot sur RMC. Il rejoint Éric Di Meco, Jérôme Rothen, Jean-Michel Larqué, Rolland Courbis, Emmanuel Petit et Mathieu Valbuena.

heureux de commencer ma carrière de consultant — Rami

« Je suis heureux de commencer ma carrière de consultant dans la meilleure équipe ! J’ai hâte d’attaquer, j’écoute tous les jours l’émission pour être prêt ».

Adil Rami – Source : RMC (16/10/2020)

🚨 ALERTE NOUVELLE RECRUE 🔥 📢 Adil Rami arrive sur RMC et rejoint notre équipe de #TopOfTheFoot ! Rendez-vous dès la semaine prochaine pour ses premières interventions. 🎙 Vous connaissez l’horaire : 18h-21, du lundi au jeudi — Top of the Foot (@topofthefoot) October 16, 2020