Mendoza sensible à l’intérêt olympien, Kamara pisté par le Milan, McCourt et les finances marseillaises… Les 3 infos OM de ce mardi !

L’OM ne recrutera pas sans départ. Pour autant plusieurs rumeurs existent concernant un possible recrutement dans le secteur offensif. L’ailier colombien, Stiven Mendoza serait emballé à l’idée de rejoindre Marseille…

Le nom de Stiven Mendoza a été associé à l’OM. Selon l’Equipe, le club chinois d’Hebei Fortune et un club saoudien seraient sur le coup. Une offre de 8M€ aurait même été envoyée à la direction d’Amiens.

Cependant, selon France Football, Mendoza ne serait « pour l’instant pas du tout emballé par ces offres. ce dernier espère rester en France et du côté de… l’OM car un intérêt existe. » Le directeur Andoni Zubizarreta aurait tâté le terrain concernant le joueur de 27 ans, pour autant aucune offre n’aurait été faite par l’OM. Amiens en attend 7M€, alors que l’OM ne pourrait pas aller au delà de 4M€…

Mendoza rêve de l’OM ?

QU’EST-CE QUE TU VEUX QU’IL APPORTE À L’OM ? — MÉNÈS

« Mais comment tu peux passer d’un mec qui n’est même pas titulaire à Amiens… Qu’est-ce que tu veux qu’il apporte à l’OM ?! Sérieusement… Si c’est pour prendre Mendoza, donne du temps de jeu à Radonjic! » Pierre Ménès – source : Canal +

OM : Encore 60M€ de déficit cette saison ? McCourt ne remettra pas au pot de sitôt ?

André Villas-Boas est en très bonne voie pour réussir son pari de qualifier l’Olympique de Marseille pour la prochaine Ligue des champions. Financièrement le club marseillais sera toutefois toujours en difficulté sur le plan financier et Frank McCourt n’a pas l’intention de remettre la main à la poche.

L’Olympique de Marseille risque de continuer à payer sa politique de recrutement et l’absence de qualification pour la C1, sous l’ère Rudi Garcia pendant encore longtemps.

Une qualification pour la prochaine Ligue des Champions fera certes entrer de l’argent dans les caisses du club, mais ne réglera pas les problèmes financiers de l’OM à court terme.

Un déficit de 60 million d’euros minimum ?

Selon les informations du journal l’Equipe, le déficit de la saison en cours devrait atteindre les 60 Millions d’euros. La politique de recrutement ne changera donc pas l’été prochain. Le propriétaire de l’OM Frank McCourt « n’est pas prêt de remettre au pot de sitôt » indique le quotidien sportif.

Comme l’été dernier, les dirigeants marseillais devront donc réaliser de grosses ventes, et réduire la masse salariale avant de réaliser des transferts.

Mercato OM : Le Milan suit Kamara depuis plus de 7 ans ?

Dans les gros matches cette saison, André Villas-Boas aligne Boubacar Kamara au milieu de terrain. L’ancien adjoint de Rudi Garcia, Fred Bompard s’est confié sur le minot olympien dans la Provence.

Fred Bompard explique que le jeune défenseur central est suivi depuis très longtemps. Il estime que Boubacar Kamara va devoir s’installer à un poste pour se stabiliser dans l’optique de la suite de sa carrière…

le Milan suit Kamara depuis ses 13 ans — Bombard

« Effectivement, c’est un défenseur central de formation mais on avait choisi de le mettre en sentinelle pour un match de Ligue Europa contre Konyaspor. Certains qui le connaissent depuis longtemps nous disaient que ce n’était pas son meilleur poste. Après ce match, j’étais au téléphone avec un ami en Italie. Il m’a passé un recruteur du Milan AC. Il a fini par me parler de l’OM et de Kamara. Il ne comprenait pas pourquoi on le faisait jouer au milieu et il me disait que le Milan le suivait depuis ses 13 ans, mais que les gens au club le voyaient principalement comme un défenseur central. Encore aujourd’hui, je n’en suis pas si sûr… Je suis partagé car il prend vraiment la mesure du poste au milieu de terrain. Et il va falloir l’installer à un endroit car, même pour lui, c’est important d’être stabilisé. » Fred Bompard – Source: La Provence