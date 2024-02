Ménès est inquiet pour l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après le match nul (2-2) entre l’Olympique de Marseille et le Shakhtar Donetsk ce jeudi lors des 16es de finale de Ligue Europa, Pierre Ménès a débriefé ce match. Il s’inquiète du niveau de jeu proposé par le club olympien.

Sur Youtube, l’ancien journaliste Pierre Ménès est revenu sur le match nul de l’OM face au Shakhtar. « Le Shakhtar, sans parler de la guerre, est en pleine trêve à ce moment là de la saison. Ils n’ont jamais le rendement qu’ils ont dans les poules. C’est un match curieux et extrêmement révélateur des difficultés rencontrées par l’OM actuellement. L’OM ne l’a pas gagné alors qu’ils ont mené deux fois au score, notamment en reprenant l’avantage à la 90e minute. C’est assez incroyable. Aubameyang avait ouvert le score sur une passe de Jonathan Clauss qui pour une fois avait pris son couloir. C’est un reproche que l’on pouvait faire à la tactique de Gattuso de ne pas avoir plus utilisé les couloirs. Clauss a commis une grosse boulette pour la première égalisation, on se disait que ce n’était pas si mal pour l’OM. Il n’y a rien qui fonctionne, ni la défense, ni le milieu, ni même l’attaque même si Ndiaye marque le second but. Un espoir d’enfin gagner un match en 2024, mais l’OM a pris un but ou Gigot se fait dominer de la tête. Un match très frustrant pour l’OM. »

