Ménès fait son mea culpa, mais a du mal à comprendre…

L’éditorialiste du Canal Football Club, Pierre Ménès a donné son sentiment sur la suite de la saison qui pourrait bien ne pas aller à son terme. Il évoque également la position des joueurs qui ne sont visiblement pas très motiver pour reprendre la compétition.

Pierre Ménès a de nouveau confié qu’il ne comprenait pas la position des joueurs sur la reprise du championnat. Ces derniers n’y sont pas favorable comme l’a fait savoir il y a quelques jours l’UNFP :

il y aura des clubs qui se sentiront lésés et feront des recours

« J’ai supprimé un tweet malheureux de ma part ou je traitait les joueurs de « majorettes ». Ce n’est pas terrible. Maintenant j’essaie de prendre la situation e manière globale en France. Il y a des gens qui risquent leur vie pour soigner des malades pour 1200 euros par mois. Il y a plein de métiers où on ne se pose pas la question. On parle d’un hypothétique fait le 11 mai, on demande aux enfants de reprendre l’école, et les footballeurs, eux, devraient rester au chaud chez eux.. J’avoue que j’ai un peu de mal à comprendre. (…) Il y a une volonté de reprendre dans les autres championnat qui me parait plus forte qu’en France. La seule chose que je ne souhaite pas, c’est que l’on considère cette saison comme blanche. Parce qu’il y a eu 27 matches de joué, il faut trouver quelque chose pour entériné ce classement si la saison ne peut pas reprendre. Maintenant quelque soit la décision qui sera prise il y aura des clubs qui se sentiront lésés et feront des recours. Il faudrait un minimum de solidarité entre les clubs mais ça parait mal barré…. » » Pierre Ménès – Source : Twitter