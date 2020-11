L’OM a pris une raclée et a surtout abordé son match face à City dans le rôle de la victime. Un choix raté d’André Villas-Boas qui espère relevé la barre face à Porto ce mardi. Pour Pierre Ménès, l’OM doit profiter de la petite forme du club portugais…

L’OM n’a plus vraiment le choix, il va falloir proposer autre chose face à Porto ce mardi soir. André Villas-Boas semble en avoir pris conscience vu ses déclarations lundi en conférence de presse : « C’est nos 2 dernières chances pour rêver d’une qualification. On a cette obligation de faire quelque chose de différent en terme d’animation, d’envie par rapport à City. On va voir si on peut proposer autre chose en terme de qualité de jeu.”

La prestation ultra défensive et ratée face à Manchester City a marqué négativement les esprits comme l’explique Pierre Ménès dans son Face Cam. Le consultant de Canal+ estime cependant, que l’OM peut profiter de la petite forme de Porto pour se relancer…

Que l’OM n’ait pas le niveau, c’est une évidence — Ménès

“Le championnat a été arrêté, Marseille est allé en Ligue des champions, point. Qu’ils n’aient pas le niveau, c’est une évidence. Mais ça surprend qui ? L’équipe s’est peu ou pas renforcée. Ce qui me gêne le plus dans cette défaite contre City, ce n’est pas d’en avoir pris trois, parce que c’est à peu près l’écart qu’il y a entre les deux équipes… De plus ce qui me gêne, c’est de ne rien tenter. Ce qui me gêne, c’est ce niveau technique pathétique qui fait qu’au milieu, il n’y a pas trois passes qui s’enchaînent. Marseille va jouer à Porto, qui n’est pas dans une forme étincelante, il y a peut-être moyen d’espérer de prendre un ou plusieurs points”.

Pierre Ménès – source : Canal+ (02/11/2020)