Ménès impressionné par l’OM de Tudor et son football total

Sur YouTube, l’ex journaliste Pierre Ménès a répondu aux questions des internautes. L’ex journaliste explique pourquoi l’équipe qui l’impresionne le plus est l’OM d’Igor Tudor.

L’Equipe qui m’a le plus impressionné ? Honnêtement Marseille !

« L’Equipe qui m’a le plus impressionné ? Honnêtement Marseille ! Il y a une sorte de football total prôné par Tudor. on a vu tellement de fois cette saiosn un centre du piston droit pour le piston gauche et inversement. Ce n’est pas toujours ‘une clarté tactique gigantesque mais cela ne l’est pas non plus pour l’adversaire. Je suis très impressionné par cet OM. L’Equipe qui me déçoit le plus c’est Montpellier, je trouvais qu’ils avaient un recrutement intelligent et qu’ils pouvaient progresser, au contraire ils sont en perdition. » Pierre Ménès – Source : Youtube (16/01/2023)

En s’inclinant face à Rennes (1-0) en match de clôture de la 19e journée de Ligue 1, le PSG a peut être relancé l’intérêt de ce championnat de France. En effet, Lens et l’OM ne comptent respectivement plus que deux et cinq points de retard sur le leader de Ligue 1. Pierre Ménès avait débriefé la victoire des marseillais samedi soir.

Un OM de Tudor séduisant

« Marseille a fait un très grand match contre Lorient même si les bretons ont ouvert le score sur cette reprise de volée de Moffi sur corner, ou il n’y avait pas beaucoup de marquage. Le reste du match a été un cavalier seul de l’OM qui est vraiment une équipe étonnante, car encore une fois sa ligne d’attaque n’est quand même pas ébouriffante. Mais du coup les joueurs de côté participe au jeu, ce qui permet à l’OM d’avoir des solutions multiples comme sur l’égalisation de Kolasinac qui a gagné sa place de titulaire et qui est brillant techniquement comme jamais je ne l’ai vu à Arsenal. Derrière il y a un but sensationnel d’Alexis Sanchez, un 3e de Veretout et une 6e victoire consécutive. Un OM de Tudor séduisant, on parle beaucoup de mercato mais je ne suis pas certain que rajouter un attaquant de pointe pur serait forcément une super idée…» Pierre Ménès – Source : Youtube (14/01/2023)